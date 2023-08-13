https://sputnik-abkhazia.ru/20230813/mvd-abkhazii-predlozhilo-ispolzovat-tekhnologiyu-shumovoy-razmetki-na-dorogakh-1047474017.html
МВД Абхазии предложило использовать технологию "шумовой разметки" на дорогах
МВД Абхазии предложило использовать технологию "шумовой разметки" на дорогах
Технология "шумовой разметки" ранее не использовалась на дорогах Абхазии. 13.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-13T13:55+0300
2023-08-13T13:55+0300
2023-08-13T14:25+0300
в абхазии
мвд абхазии
гаи
абхазия
дороги
дороги абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/05/1031779033_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_6f023e11cfdee3402181abaeed54818c.jpg
СУХУМ, 13 авг - Sputnik. МВД Абхазии предложило использовать технологию "шумовой разметки" в качестве альтернативы так называемым "лежачим полицейским". Об этом сообщила пресс-служба. В ведомство поступила информация об обращении граждан установить "лежачего полицейского" на пешеходном переходе на республиканской трассе в Новом Афоне. Инициативу поддержал премьер-министр страны Александр Анкваб, отметили в пресс-службе. Однако, специалисты МВД пришли к выводу, что "лежачий полицейский" только повысит аварийность на этом участке. В "Абхазавтодор" направлен запрос с рекомендациями ведомства. В ближайшее время технологию "шумовой разметки" изучат и будут реализовывать.Методика размещения "шумовой разметки" - это аналог "лежачего полицейского", но в отличии от него, не уменьшает пропускную способность транспортного потока.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/05/1031779033_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_7e319a35b1c33386f84feaf32ebbadad.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд абхазии, гаи, абхазия, дороги, дороги абхазии
мвд абхазии, гаи, абхазия, дороги, дороги абхазии
МВД Абхазии предложило использовать технологию "шумовой разметки" на дорогах
13:55 13.08.2023 (обновлено: 14:25 13.08.2023)
Технология "шумовой разметки" ранее не использовалась на дорогах Абхазии.
СУХУМ, 13 авг - Sputnik. МВД Абхазии предложило использовать технологию "шумовой разметки" в качестве альтернативы так называемым "лежачим полицейским". Об этом сообщила пресс-служба.
В ведомство поступила информация об обращении граждан установить "лежачего полицейского" на пешеходном переходе на республиканской трассе в Новом Афоне. Инициативу поддержал премьер-министр страны Александр Анкваб, отметили в пресс-службе.
Однако, специалисты МВД пришли к выводу, что "лежачий полицейский" только повысит аварийность на этом участке.
"Рассмотрены все возможные варианты обустройства пешеходного перехода, с учетом современных технологий, позволяющих увеличить безопасность пешеходов, при этом не оказывающих негативное влияние на организацию дорожного движения", - говорится в сообщении.
В "Абхазавтодор" направлен запрос с рекомендациями ведомства. В ближайшее время технологию "шумовой разметки" изучат и будут реализовывать.
Методика размещения "шумовой разметки" - это аналог "лежачего полицейского", но в отличии от него, не уменьшает пропускную способность транспортного потока.