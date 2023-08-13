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МВД Абхазии предложило использовать технологию "шумовой разметки" на дорогах
МВД Абхазии предложило использовать технологию "шумовой разметки" на дорогах
Технология "шумовой разметки" ранее не использовалась на дорогах Абхазии. 13.08.2023, Sputnik Абхазия
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2023-08-13T14:25+0300
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СУХУМ, 13 авг - Sputnik. МВД Абхазии предложило использовать технологию "шумовой разметки" в качестве альтернативы так называемым "лежачим полицейским". Об этом сообщила пресс-служба. В ведомство поступила информация об обращении граждан установить "лежачего полицейского" на пешеходном переходе на республиканской трассе в Новом Афоне. Инициативу поддержал премьер-министр страны Александр Анкваб, отметили в пресс-службе. Однако, специалисты МВД пришли к выводу, что "лежачий полицейский" только повысит аварийность на этом участке. В "Абхазавтодор" направлен запрос с рекомендациями ведомства. В ближайшее время технологию "шумовой разметки" изучат и будут реализовывать.Методика размещения "шумовой разметки" - это аналог "лежачего полицейского", но в отличии от него, не уменьшает пропускную способность транспортного потока.
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мвд абхазии, гаи, абхазия, дороги, дороги абхазии
мвд абхазии, гаи, абхазия, дороги, дороги абхазии

МВД Абхазии предложило использовать технологию "шумовой разметки" на дорогах

13:55 13.08.2023 (обновлено: 14:25 13.08.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Укладка дорожного полотна
Укладка дорожного полотна - Sputnik Абхазия, 1920, 13.08.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Технология "шумовой разметки" ранее не использовалась на дорогах Абхазии.
СУХУМ, 13 авг - Sputnik. МВД Абхазии предложило использовать технологию "шумовой разметки" в качестве альтернативы так называемым "лежачим полицейским". Об этом сообщила пресс-служба.
В ведомство поступила информация об обращении граждан установить "лежачего полицейского" на пешеходном переходе на республиканской трассе в Новом Афоне. Инициативу поддержал премьер-министр страны Александр Анкваб, отметили в пресс-службе.
Однако, специалисты МВД пришли к выводу, что "лежачий полицейский" только повысит аварийность на этом участке.
"Рассмотрены все возможные варианты обустройства пешеходного перехода, с учетом современных технологий, позволяющих увеличить безопасность пешеходов, при этом не оказывающих негативное влияние на организацию дорожного движения", - говорится в сообщении.
В "Абхазавтодор" направлен запрос с рекомендациями ведомства. В ближайшее время технологию "шумовой разметки" изучат и будут реализовывать.
Методика размещения "шумовой разметки" - это аналог "лежачего полицейского", но в отличии от него, не уменьшает пропускную способность транспортного потока.
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