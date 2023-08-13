https://sputnik-abkhazia.ru/20230813/mvd-abkhazii-predlozhilo-ispolzovat-tekhnologiyu-shumovoy-razmetki-na-dorogakh-1047474017.html

МВД Абхазии предложило использовать технологию "шумовой разметки" на дорогах

МВД Абхазии предложило использовать технологию "шумовой разметки" на дорогах

Технология "шумовой разметки" ранее не использовалась на дорогах Абхазии. 13.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-13T13:55+0300

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СУХУМ, 13 авг - Sputnik. МВД Абхазии предложило использовать технологию "шумовой разметки" в качестве альтернативы так называемым "лежачим полицейским". Об этом сообщила пресс-служба. В ведомство поступила информация об обращении граждан установить "лежачего полицейского" на пешеходном переходе на республиканской трассе в Новом Афоне. Инициативу поддержал премьер-министр страны Александр Анкваб, отметили в пресс-службе. Однако, специалисты МВД пришли к выводу, что "лежачий полицейский" только повысит аварийность на этом участке. В "Абхазавтодор" направлен запрос с рекомендациями ведомства. В ближайшее время технологию "шумовой разметки" изучат и будут реализовывать.Методика размещения "шумовой разметки" - это аналог "лежачего полицейского", но в отличии от него, не уменьшает пропускную способность транспортного потока.

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