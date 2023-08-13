https://sputnik-abkhazia.ru/20230813/pervye-etazhi-domovladeniy-v-rayone-gagrskogo-vokzala-i-sela-psakhara-podtopleny-1047471529.html

Первые этажи домовладений в районе Гагрского вокзала и села Псахара подтоплены

Первые этажи домовладений в районе Гагрского вокзала и села Псахара подтоплены

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. В районе села Псахара и Гагрского вокзала подтопило подвалы и первые этажи жилых помещений, сообщили Sputnik в МЧС Абхазии. 13.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 авг - Sputnik. В районе села Псахара и Гагрского вокзала подтопило подвалы и первые этажи жилых помещений, сообщили Sputnik в МЧС Абхазии. Как рассказал замглавы Гагрского района Адамур Цишба, в городе подтопило улицу Комарова и район вокзала. Также, по его словам, подтопило село Лдзаа.Идет расчистка центральной трассы от грязи и камней. На месте работает спецтехника, планируется, что в течение 1,5 часов трасса будет расчищена, пока действует реверсивное движение.Он добавил, что дождь прекратился, вода начала уходить.

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