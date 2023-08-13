https://sputnik-abkhazia.ru/20230813/pervye-etazhi-domovladeniy-v-rayone-gagrskogo-vokzala-i-sela-psakhara-podtopleny-1047471529.html
Первые этажи домовладений в районе Гагрского вокзала и села Псахара подтоплены
Первые этажи домовладений в районе Гагрского вокзала и села Псахара подтоплены
СУХУМ, 13 авг - Sputnik. В районе села Псахара и Гагрского вокзала подтопило подвалы и первые этажи жилых помещений, сообщили Sputnik в МЧС Абхазии. 13.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-13T10:37+0300
2023-08-13T10:37+0300
2023-08-13T10:37+0300
в абхазии
мчс абхазии
гагрский район
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0a/1046819818_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_51320ca12e9ca5df48b89d2942a06754.jpg
СУХУМ, 13 авг - Sputnik. В районе села Псахара и Гагрского вокзала подтопило подвалы и первые этажи жилых помещений, сообщили Sputnik в МЧС Абхазии. Как рассказал замглавы Гагрского района Адамур Цишба, в городе подтопило улицу Комарова и район вокзала. Также, по его словам, подтопило село Лдзаа.Идет расчистка центральной трассы от грязи и камней. На месте работает спецтехника, планируется, что в течение 1,5 часов трасса будет расчищена, пока действует реверсивное движение.Он добавил, что дождь прекратился, вода начала уходить.
гагрский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0a/1046819818_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2cb568b25c4c179203a25e8738a8ab26.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мчс абхазии, гагрский район, абхазия
мчс абхазии, гагрский район, абхазия
Первые этажи домовладений в районе Гагрского вокзала и села Псахара подтоплены
СУХУМ, 13 авг - Sputnik. В районе села Псахара и Гагрского вокзала подтопило подвалы и первые этажи жилых помещений, сообщили Sputnik в МЧС Абхазии.
Личный состав районного отделения МЧС в составе 30 человек занимается ликвидацией последствий дождя, добавили в пресс-службе ведомства.
Как рассказал замглавы Гагрского района Адамур Цишба, в городе подтопило улицу Комарова и район вокзала. Также, по его словам, подтопило село Лдзаа.
Идет расчистка центральной трассы от грязи и камней. На месте работает спецтехника, планируется, что в течение 1,5 часов трасса будет расчищена, пока действует реверсивное движение.
Он добавил, что дождь прекратился, вода начала уходить.