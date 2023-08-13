https://sputnik-abkhazia.ru/20230813/vs-rossii-prinuditelno-ostanovili-dlya-dosmotra-v-chernom-more-sukhogruz-shedshiy-v-ukrainu-1047472215.html

ВС России принудительно остановили для досмотра в Черном море сухогруз, шедший в Украину

ВС России принудительно остановили для досмотра в Черном море сухогруз, шедший в Украину

Корабли Черноморского флота продолжают патрулирование в назначенных районах. 13.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-13T13:00+0300

2023-08-13T13:00+0300

2023-08-13T13:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

черное море

черноморский флот

министерство обороны рф

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СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Утром 13 августа в юго-западной части Черного моря обнаружен сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил.Для досмотра судна с борта корабля "Василий Быков" был поднят вертолёт Ка-29 с группой российских военных.Досмотровая группа высадилась на сухогруз, после досмотра судно продолжило движение в порт.

россия

украина

черное море

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Sputnik Абхазия

россия, украина, черное море, черноморский флот, министерство обороны рф