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ВС России принудительно остановили для досмотра в Черном море сухогруз, шедший в Украину
ВС России принудительно остановили для досмотра в Черном море сухогруз, шедший в Украину
Корабли Черноморского флота продолжают патрулирование в назначенных районах. 13.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-13T13:00+0300
2023-08-13T13:00+0300
2023-08-13T13:00+0300
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СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Утром 13 августа в юго-западной части Черного моря обнаружен сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил.Для досмотра судна с борта корабля "Василий Быков" был поднят вертолёт Ка-29 с группой российских военных.Досмотровая группа высадилась на сухогруз, после досмотра судно продолжило движение в порт.
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россия, украина, черное море, черноморский флот, министерство обороны рф
россия, украина, черное море, черноморский флот, министерство обороны рф
ВС России принудительно остановили для досмотра в Черном море сухогруз, шедший в Украину
Корабли Черноморского флота продолжают патрулирование в назначенных районах.
СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Утром 13 августа в юго-западной части Черного моря обнаружен сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил.
На требование остановки для досмотра капитан сухогруза не отреагировал, с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь.
Для досмотра судна с борта корабля "Василий Быков" был поднят вертолёт Ка-29 с группой российских военных.
Досмотровая группа высадилась на сухогруз, после досмотра судно продолжило движение в порт.