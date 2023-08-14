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Часть Сухума осталась без света из-за аварии на трансформаторе
Часть Сухума осталась без света из-за аварии на трансформаторе
СУХУМ, 14 авг – Sputnik. Часть Сухума осталась без света из-за аварийного отключения трансформатора Т-1 на подстанции "Синоп", сообщает пресс-служба... 14.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-14T11:45+0300
2023-08-14T11:45+0300
2023-08-14T12:19+0300
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СУХУМ, 14 авг – Sputnik. Часть Сухума осталась без света из-за аварийного отключения трансформатора Т-1 на подстанции "Синоп", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". На месте уже работает аварийная бригада, говорится в сообщении.
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абхазия, новости, черноморэнерго, сухум
Часть Сухума осталась без света из-за аварии на трансформаторе
11:45 14.08.2023 (обновлено: 12:19 14.08.2023)
СУХУМ, 14 авг – Sputnik. Часть Сухума осталась без света из-за аварийного отключения трансформатора Т-1 на подстанции "Синоп", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
На месте уже работает аварийная бригада, говорится в сообщении.