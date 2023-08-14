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Четыре дома пострадали из-за пожара в Сухуме
Четыре дома пострадали из-за пожара в Сухуме
По информации МЧС, вызов о пожаре в доме на улице Акиртава поступил в дежурную часть в 12:39, изначально на место выехало два пожарных расчета. 14.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-14T15:52+0300
2023-08-14T15:52+0300
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СУХУМ, 14 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Четыре частных дома, расположенные на улице Акиртава в Сухуме, пострадали в результате пожара. Об этом Sputnik сообщил начальник пожарно-спасательного отряда по охране Сухума и Сухумского района Тимур Квициния. От огня пострадало и здание музыкальной школы. Кроме того, в одном из домов хранились фейерверки, которые начали взрываться. Причины возгорания пока выясняются, добавил Квициния. Пожар локализован, но не ликвидирован полностью. На месте возгорания работают шесть пожарных расчетов МЧС. Пострадавших нет.
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абхазия, новости, пожар
Четыре дома пострадали из-за пожара в Сухуме
По информации МЧС, вызов о пожаре в доме на улице Акиртава поступил в дежурную часть в 12:39, изначально на место выехало два пожарных расчета.
СУХУМ, 14 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Четыре частных дома, расположенные на улице Акиртава в Сухуме, пострадали в результате пожара. Об этом Sputnik сообщил начальник пожарно-спасательного отряда по охране Сухума и Сухумского района Тимур Квициния.
От огня пострадало и здание музыкальной школы. Кроме того, в одном из домов хранились фейерверки, которые начали взрываться.
Причины возгорания пока выясняются, добавил Квициния. Пожар локализован, но не ликвидирован полностью. На месте возгорания работают шесть пожарных расчетов МЧС. Пострадавших нет.