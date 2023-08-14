https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/grazhdanin-abkhazii-pytalsya-vyvezti-v-rossiyu-400-blokov-sigaret-1047498041.html

Гражданин Абхазии пытался вывезти в Россию 400 блоков сигарет

Гражданин Абхазии пытался вывезти в Россию 400 блоков сигарет

В соответствии с российским законодательством для личного пользования разрешен ввоз в страну не более 200 сигарет или 50 сигар. 14.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-14T19:30+0300

2023-08-14T19:30+0300

2023-08-14T19:30+0300

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СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Гражданин Абхазии пытался провезти в Россию 400 блоков сигарет без акцизных марок, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.Мужчина пытался провезти контрабанду через границу в потайном отсеке в багажнике автомобиля. Материалы по правонарушению были переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.

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