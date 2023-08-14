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Гражданин Абхазии пытался вывезти в Россию 400 блоков сигарет
Гражданин Абхазии пытался вывезти в Россию 400 блоков сигарет
В соответствии с российским законодательством для личного пользования разрешен ввоз в страну не более 200 сигарет или 50 сигар. 14.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-14T19:30+0300
2023-08-14T19:30+0300
2023-08-14T19:30+0300
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СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Гражданин Абхазии пытался провезти в Россию 400 блоков сигарет без акцизных марок, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.Мужчина пытался провезти контрабанду через границу в потайном отсеке в багажнике автомобиля. Материалы по правонарушению были переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.
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абхазия, новости, таможня, кпп "псоу", контрабанда, сигареты
абхазия, новости, таможня, кпп "псоу", контрабанда, сигареты
Гражданин Абхазии пытался вывезти в Россию 400 блоков сигарет
В соответствии с российским законодательством для личного пользования разрешен ввоз в страну не более 200 сигарет или 50 сигар.
СУХУМ, 14 авг - Sputnik.
Гражданин Абхазии пытался провезти в Россию 400 блоков сигарет без акцизных марок, сообщила
пресс-служба Государственного таможенного комитета.
Мужчина пытался провезти контрабанду через границу в потайном отсеке в багажнике автомобиля.
Материалы по правонарушению были переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.