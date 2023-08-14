https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/moe-delo-emin-ogly-o-professii-fotografa--1047432294.html
Мое дело: Емин-оглы о профессии фотографа
Мое дело: Емин-оглы о профессии фотографа
Фотограф и видеограф Анри Емин-оглы в программе "Мое дело" на радио Sputnik Абхазия рассказал, как добился успеха в выбранной профессии. 14.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-14T10:25+0300
2023-08-14T10:25+0300
2023-08-14T10:48+0300
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Мое дело: Емин-оглы о профессии фотографа
Мое дело: Емин-оглы о профессии фотографа
В социальных сетях его работы набирают сотни тысяч просмотров и лайков. Гость программы "Мое дело" – фотограф и видеограф с филологическим образованием Анри Емин-оглы. Он рассказал, что важно при создании контента и как из обычных фото и видео сделать необычные футуристические, а главное для чего? Какие фишки можно применить при съемках любительского видео и что важно, чтобы развивать собственный стиль? Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, мое дело, абхазия, профессии, фотограф, аудио
Мое дело: Емин-оглы о профессии фотографа
10:25 14.08.2023 (обновлено: 10:48 14.08.2023)
Фотограф и видеограф Анри Емин-оглы в программе "Мое дело" на радио Sputnik Абхазия рассказал, как добился успеха в выбранной профессии.
В социальных сетях его работы набирают сотни тысяч просмотров и лайков. Гость программы "Мое дело" – фотограф и видеограф с филологическим образованием Анри Емин-оглы.
Он рассказал, что важно при создании контента и как из обычных фото и видео сделать необычные футуристические, а главное для чего? Какие фишки можно применить при съемках любительского видео и что важно, чтобы развивать собственный стиль?
Подробности слушайте в аудиофайле.