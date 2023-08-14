https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/onischenko-o-novom-variante-covid-mozhet-byt-bolee-zarazen-no-klinika-ne-takaya-vyrazhennaya-1047486782.html

Онищенко о новом варианте COVID: может быть более заразен, но клиника не такая выраженная

Онищенко о новом варианте COVID: может быть более заразен, но клиника не такая выраженная

Академик РАН Геннадий Онищенко о новом варианте COVID-19 EG.5 ("Эрис"), об активном распространении которого сообщила Всемирная организация здравоохранения. 14.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-14T13:55+0300

2023-08-14T13:55+0300

2023-08-14T14:39+0300

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Онищенко о новом варианте COVID: может быть более заразен, но клиника не такая выраженная Онищенко о новом варианте COVID: может быть более заразен, но клиника не такая выраженная

– "Спутник": перезагрузка. В чем сила обновленной российской вакцины?– В ряде стран уже доминирует новый подвид COVID-19. В Китае он занимает большую нишу. Его называют "Эрис", это имя греческой богини хаоса и раздоров. В чем его особенность? Группы риски те же – взрослое население. Он высококонтагиозен, по сравнению с теми коронавирусами, что были, но клиника не такая выраженная. В России он составляет 0, 24 процента.– Институт имени Гамалеи приступил к замене штамма в нашем "Спутнике". Будет взята иммунная составляющая из другого штамма, вставлен вирус-вектор, и тот тип вакцины, который сыграл решающую роль в создании коллективного иммунитета с помощью вакцинации, будет изменен. Мы хотим модернизировать вакцину и сделать более эффективной с точки зрения ее возможностей.Ответы на эти и другие вопросы – в авторской программе "Профилактика с Геннадием Онищенко" в эфире радио Sputnik.

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