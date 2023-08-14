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Подачу воды в Гале ограничат из-за засухи

Подачу воды в Гале ограничат из-за засухи

Как сообщает ГалМедиа, в течение нескольких суток в Галском районе возможно отключение подачи воды до пяти часов в сутки. 14.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Перебои в подаче воды в Галском районе связаны со спадом уровня воды на головных водозаборных сооружениях из-за долгого отсутствия дождя. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал первый замглавы района, начальник управления городского хозяйства Дмитрий Адлейба."По природным и рукотворным нишам водам направляется в головные водозаборные сооружения, где накапливается и распределяется по двум линиям водовода, которые питают южную и северную части города. К этим линиям подключен и ряд сел Ткуарчалского района", - пояснил он.Помимо длительной засухи, ситуацию усугубляют и многочисленные утечки в водопроводных трубах. Только за сегодняшний день, по словам Адлейба, специалисты выявили порядка 20 утечек, десять из которых - крупные.Замглавы района добавил, что перебои с водой будут наблюдаться в Галском районе ближайшую неделю. Как только в горах пойдет дождь, природные водозаборы наполнятся, и вода появится в кранах, даже несмотря на утечки, уверил он.

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