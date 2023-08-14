https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/putin-rasskazal-s-kakimi-stranami-rossiya-gotova-sotrudnichat-v-voenno-tekhnicheskoy-sfere-1047486302.html
Путин рассказал, с какими странами Россия готова сотрудничать в военно-технической сфере
Путин рассказал, с какими странами Россия готова сотрудничать в военно-технической сфере
В международном военно-техническом форуме "Армия-2023", который проходит на полигоне Алабино в Подмосковье, принимают участие иностранные делегации, в том... 14.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-14T14:26+0300
2023-08-14T14:26+0300
2023-08-14T14:33+0300
россия
владимир путин
военно-техническое сотрудничество
новости
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СУХУМ, 14 авг – Sputnik. Россия готова расширять военно-техническое сотрудничество со странами, понимающими важность выстраивания равной и неделимой системы безопасности, заявил президент страны Владимир Путин, обращаясь к участникам форума "Армия-2023". Обращение опубликовано на сайте Кремля.Он добавил, что в этом году свою продукцию военного и двойного назначения представляют полторы тысячи российских предприятий. Иностранные делегации смогут подробно изучить современные образцы оружия, новые системы управления, разведки. В этом году особое внимание организаторы уделили беспилотным летательным аппаратам, которые широко используются как в военных, так и в гражданских целях. Кроме того, свою продукцию на форуме представляют 82 иностранные военно-промышленные компании.
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россия, владимир путин, военно-техническое сотрудничество, новости
россия, владимир путин, военно-техническое сотрудничество, новости
Путин рассказал, с какими странами Россия готова сотрудничать в военно-технической сфере
14:26 14.08.2023 (обновлено: 14:33 14.08.2023)
В международном военно-техническом форуме "Армия-2023", который проходит на полигоне Алабино в Подмосковье, принимают участие иностранные делегации, в том числе абхазская.
СУХУМ, 14 авг – Sputnik.
Россия готова расширять военно-техническое сотрудничество со странами, понимающими важность выстраивания равной и неделимой системы безопасности, заявил президент страны Владимир Путин, обращаясь к участникам форума "Армия-2023". Обращение опубликовано
на сайте Кремля.
"Россия открыта к углублению равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами, со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития и считает принципиально важным вместе строить равную неделимую систему безопасности, которая надежно защищала бы каждое государство", – заявил президент.
Он добавил, что в этом году свою продукцию военного и двойного назначения представляют полторы тысячи российских предприятий. Иностранные делегации смогут подробно изучить современные образцы оружия, новые системы управления, разведки. В этом году особое внимание организаторы уделили беспилотным летательным аппаратам, которые широко используются как в военных, так и в гражданских целях.
Кроме того, свою продукцию на форуме представляют 82 иностранные военно-промышленные компании.