https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/putin-rasskazal-s-kakimi-stranami-rossiya-gotova-sotrudnichat-v-voenno-tekhnicheskoy-sfere-1047486302.html

Путин рассказал, с какими странами Россия готова сотрудничать в военно-технической сфере

Путин рассказал, с какими странами Россия готова сотрудничать в военно-технической сфере

В международном военно-техническом форуме "Армия-2023", который проходит на полигоне Алабино в Подмосковье, принимают участие иностранные делегации, в том... 14.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-14T14:26+0300

2023-08-14T14:26+0300

2023-08-14T14:33+0300

россия

владимир путин

военно-техническое сотрудничество

новости

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СУХУМ, 14 авг – Sputnik. Россия готова расширять военно-техническое сотрудничество со странами, понимающими важность выстраивания равной и неделимой системы безопасности, заявил президент страны Владимир Путин, обращаясь к участникам форума "Армия-2023". Обращение опубликовано на сайте Кремля.Он добавил, что в этом году свою продукцию военного и двойного назначения представляют полторы тысячи российских предприятий. Иностранные делегации смогут подробно изучить современные образцы оружия, новые системы управления, разведки. В этом году особое внимание организаторы уделили беспилотным летательным аппаратам, которые широко используются как в военных, так и в гражданских целях. Кроме того, свою продукцию на форуме представляют 82 иностранные военно-промышленные компании.

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россия, владимир путин, военно-техническое сотрудничество, новости