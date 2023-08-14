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Такие обстоятельства: Лукьянов об Отечественной войне народа Абхазии и СВО
Такие обстоятельства: Лукьянов об Отечественной войне народа Абхазии и СВО
Российский журналист, автор документальных фильмов Александр Лукьянов в интервью радио Sputnik поделился воспоминаниями о работе в Абхазии в августе 2008 года... 14.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-14T17:20+0300
2023-08-14T17:20+0300
2023-08-14T17:40+0300
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Такие обстоятельства: Лукьянов об Отечественной войне народа Абхазии и СВО
Такие обстоятельства: Лукьянов об Отечественной войне народа Абхазии и СВО
О том, как изменилась Абхазия за 15 лет после признания, о специальной военной операции на Украине, об информационных войнах, о перспективах российско-абхазских отношений рассказал российский журналист, автор документальных фильмов Александр Лукьянов.Он второй год проводит отпуск в Абхазии и признается, что это лучшее место, где можно отдохнуть. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, подкасты спецоперация россии в донбассе, спецоперация, абхазия, такие обстоятельства, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио
подкасты, подкасты спецоперация россии в донбассе, спецоперация, абхазия, такие обстоятельства, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио
Такие обстоятельства: Лукьянов об Отечественной войне народа Абхазии и СВО
17:20 14.08.2023 (обновлено: 17:40 14.08.2023)
Российский журналист, автор документальных фильмов Александр Лукьянов в интервью радио Sputnik поделился воспоминаниями о работе в Абхазии в августе 2008 года и рассказал о командировке в зону СВО.
О том, как изменилась Абхазия за 15 лет после признания, о специальной военной операции на Украине, об информационных войнах, о перспективах российско-абхазских отношений рассказал российский журналист, автор документальных фильмов Александр Лукьянов.
Он второй год проводит отпуск в Абхазии и признается, что это лучшее место, где можно отдохнуть.
Подробности слушайте в аудиофайле
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