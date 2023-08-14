https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/takie-obstoyatelstva-lukyanov-ob-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-i-svo-1047486254.html

Такие обстоятельства: Лукьянов об Отечественной войне народа Абхазии и СВО

Такие обстоятельства: Лукьянов об Отечественной войне народа Абхазии и СВО

Российский журналист, автор документальных фильмов Александр Лукьянов в интервью радио Sputnik поделился воспоминаниями о работе в Абхазии в августе 2008 года... 14.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-14T17:20+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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Такие обстоятельства: Лукьянов об Отечественной войне народа Абхазии и СВО Такие обстоятельства: Лукьянов об Отечественной войне народа Абхазии и СВО

О том, как изменилась Абхазия за 15 лет после признания, о специальной военной операции на Украине, об информационных войнах, о перспективах российско-абхазских отношений рассказал российский журналист, автор документальных фильмов Александр Лукьянов.Он второй год проводит отпуск в Абхазии и признается, что это лучшее место, где можно отдохнуть. Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, подкасты спецоперация россии в донбассе, спецоперация, абхазия, такие обстоятельства, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио