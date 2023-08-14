https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/zamglavy-mid-rossii-galuzin-vstretilsya-s-poslami-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-1047499766.html

Замглавы МИД России Галузин встретился с послами Абхазии и Южной Осетии

Замглавы МИД России Галузин встретился с послами Абхазии и Южной Осетии

Россия стала первой страной, признавшей независимость Абхазии и Южной Осетии, это произошло 26 августа 2008 года. 14.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-14T21:49+0300

2023-08-14T21:49+0300

2023-08-14T21:49+0300

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СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин встретился с послом Абхазии Алхасом Квициниа и послом Южной Осетии Знауром Гассиевым. Об этом сообщает абхазское посольство в Москве. Кроме того, стороны обсудили подготовку к торжественным мероприятиям, приуроченным к 15-летию со дня признания независимости республик, а также важность углубления сотрудничества и братских отношений между Сухумом, Цхинвалом и Москвой.

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