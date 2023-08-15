https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/chislo-zhertv-pri-vzryve-v-makhachkale-vyroslo-do-35-chelovek-1047505353.html

Число жертв при взрыве в Махачкале выросло до 35 человек

Число жертв при взрыве в Махачкале выросло до 35 человек

Ранее Минздрав сообщал, что при взрыве погибли 33 человека, трое из них – дети. 15.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-15T11:23+0300

2023-08-15T11:23+0300

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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Число погибших при взрыве на автозаправке в Махачкале выросло до 35, сообщает пресс-служба МЧС России.Более ста человек, пострадавших в результате ЧП, были доставлены в медицинские учреждения, некоторые из них - в тяжелом состоянии.Сообщается, что пожар начался в автосервисе, после чего огонь перекинулся на заправку. Взорвались две цистерны с бензином из восьми, была угроза повторных возгораний.Спасателям удалось локализовать пожар, когда его площадь составляла 600 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".Соболезнования родственникам погибших направил президент Владимир Путин. 15 августа объявлен в Дагестане днем траура.

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