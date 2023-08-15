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Число жертв при взрыве в Махачкале выросло до 35 человек
Число жертв при взрыве в Махачкале выросло до 35 человек
Ранее Минздрав сообщал, что при взрыве погибли 33 человека, трое из них – дети. 15.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-15T11:23+0300
2023-08-15T11:23+0300
2023-08-15T11:54+0300
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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Число погибших при взрыве на автозаправке в Махачкале выросло до 35, сообщает пресс-служба МЧС России.Более ста человек, пострадавших в результате ЧП, были доставлены в медицинские учреждения, некоторые из них - в тяжелом состоянии.Сообщается, что пожар начался в автосервисе, после чего огонь перекинулся на заправку. Взорвались две цистерны с бензином из восьми, была угроза повторных возгораний.Спасателям удалось локализовать пожар, когда его площадь составляла 600 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".Соболезнования родственникам погибших направил президент Владимир Путин. 15 августа объявлен в Дагестане днем траура.
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новости, россия, махачкала, дагестан
новости, россия, махачкала, дагестан
Число жертв при взрыве в Махачкале выросло до 35 человек
11:23 15.08.2023 (обновлено: 11:54 15.08.2023)
Ранее Минздрав сообщал, что при взрыве погибли 33 человека, трое из них – дети.
СУХУМ, 15 авг – Sputnik
. Число погибших при взрыве на автозаправке в Махачкале выросло до 35, сообщает
пресс-служба МЧС России.
"В Махачкале на месте пожара обнаружены тела еще пяти человек. Общее количество погибших составило 35 человек. Сотрудники МЧС России продолжают аварийно-спасательные работы", — говорится в сообщении.
Более ста человек, пострадавших в результате ЧП, были доставлены в медицинские учреждения, некоторые из них - в тяжелом состоянии.
Сообщается, что пожар начался в автосервисе, после чего огонь перекинулся на заправку. Взорвались две цистерны с бензином из восьми, была угроза повторных возгораний.
Спасателям удалось локализовать пожар, когда его площадь составляла 600 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".
Соболезнования родственникам погибших направил президент Владимир Путин. 15 августа объявлен в Дагестане днем траура.