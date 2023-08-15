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Гражданин и начальник: Губаз о работе Казначейства в 2023 году
Гражданин и начальник: Губаз о работе Казначейства в 2023 году
Как казначейская система Абхазии повлияла на прозрачность бюджетных операций и когда организации в Абхазии полностью перейдут на безналичный расчет, в эфире... 15.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-15T13:24+0300
2023-08-15T13:24+0300
2023-08-15T13:24+0300
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Гражданин и начальник: Губаз о работе Казначейства в 2023 году
Гражданин и начальник: Губаз о работе Казначейства в 2023 году
Губаз сообщил, что первое полугодие отмечено хорошими результатами поступлений в республиканский бюджет. "За 6 месяцев текущего года при плане 10 миллиардов 338 миллионов рублей, поступления составили 4 миллиарда 680 миллионов, что составляет около 47 процентов исполнения от годовых показателей и является неплохим показателем, если рассматривать в разрезе собственных доходов", – сказал Губаз. Подробнее об этом, а также о механизме учета бюджета и денежных обязательств, об электронных подписях и запрете финансирования корпоративов из бюджетов организаций, слушайте в аудиофайле. Управление казначейства Минфина Абхазии открылось в 2016 году. Его цель – организация прозрачного процесса расходования государственных денег.
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подкасты, гражданин и начальник, абхазия, финансы, бюджет, аудио
подкасты, гражданин и начальник, абхазия, финансы, бюджет, аудио
Гражданин и начальник: Губаз о работе Казначейства в 2023 году
Как казначейская система Абхазии повлияла на прозрачность бюджетных операций и когда организации в Абхазии полностью перейдут на безналичный расчет, в эфире радио Sputnik рассказал начальник Управления казначейства Саид Губаз.
Губаз сообщил, что первое полугодие отмечено хорошими результатами поступлений в республиканский бюджет.
"За 6 месяцев текущего года при плане 10 миллиардов 338 миллионов рублей, поступления составили 4 миллиарда 680 миллионов, что составляет около 47 процентов исполнения от годовых показателей и является неплохим показателем, если рассматривать в разрезе собственных доходов", – сказал Губаз.
Подробнее об этом, а также о механизме учета бюджета и денежных обязательств, об электронных подписях и запрете финансирования корпоративов из бюджетов организаций, слушайте в аудиофайле.
Управление казначейства Минфина Абхазии открылось в 2016 году. Его цель – организация прозрачного процесса расходования государственных денег.