https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/grazhdanin-i-nachalnik-gubaz-o-rabote-kaznacheystva-v-2023-godu--1047488026.html

Гражданин и начальник: Губаз о работе Казначейства в 2023 году

Гражданин и начальник: Губаз о работе Казначейства в 2023 году

Как казначейская система Абхазии повлияла на прозрачность бюджетных операций и когда организации в Абхазии полностью перейдут на безналичный расчет, в эфире... 15.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-15T13:24+0300

2023-08-15T13:24+0300

2023-08-15T13:24+0300

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Гражданин и начальник: Губаз о работе Казначейства в 2023 году Гражданин и начальник: Губаз о работе Казначейства в 2023 году

Губаз сообщил, что первое полугодие отмечено хорошими результатами поступлений в республиканский бюджет. "За 6 месяцев текущего года при плане 10 миллиардов 338 миллионов рублей, поступления составили 4 миллиарда 680 миллионов, что составляет около 47 процентов исполнения от годовых показателей и является неплохим показателем, если рассматривать в разрезе собственных доходов", – сказал Губаз. Подробнее об этом, а также о механизме учета бюджета и денежных обязательств, об электронных подписях и запрете финансирования корпоративов из бюджетов организаций, слушайте в аудиофайле. Управление казначейства Минфина Абхазии открылось в 2016 году. Его цель – организация прозрачного процесса расходования государственных денег.

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