https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/komleva-ob-abkhazii-rossiya-zainteresovana-imet-ryadom-stabilnoe-gosudarstvo--1047502408.html
Комлева об Абхазии: Россия заинтересована иметь рядом стабильное государство
Комлева об Абхазии: Россия заинтересована иметь рядом стабильное государство
18 и 19 августа в Абхазском госуниверситете состоится международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией". Эксперты в области коммуникаций... 15.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-15T11:08+0300
2023-08-15T11:08+0300
2023-08-15T11:08+0300
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Комлева об Абхазии: Россия заинтересована иметь рядом стабильное государство
Комлева об Абхазии: Россия заинтересована иметь рядом стабильное государство
18 и 19 августа в Абхазском госуниверситете состоится международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией". Эксперты в области коммуникаций, международной политики рассмотрят разные аспекты взаимодействия Абхазии и России, оценят роль исторической памяти для консолидации обществ, тему воспитания патриотизма у молодого поколения, опыт и перспективы информационного сотрудничества двух стран.О задачах форума "Абхазия. 15 лет признания Россией государственности республики" в эфире радио Sputnik рассказала его участница, заместитель директора по научной работе Национального исследовательского института развития коммуникаций, доктор социологических наук Валентина Комлева."15 лет – это как подведение итогов. Чего мы добились вместе, какие успехи есть, какие проблемы существуют, и обсуждение перспектив. Это будет другой уровень общения, очень высокий. Уровень, когда будут присутствовать люди, которые принимают политические решения. Это не просто собрались, поговорили, разъехались, написали статьи. После форума будут приниматься определенные решения, исходя из тех вопросов, которые будут на нем обсуждены", – сказала Комлева.Говоря о перспективах взаимоотношений России и Абхазии, эксперт отметила, что движение идет к сближению, не в формате интеграции, а сближение для усиления внутриполитического, внутриэкономического и социального потенциала Абхазии."Наша задача, иметь рядом развитое, социально благополучное государство, в рамках которого нет криминала, нет нищих, нет дестабилизирующих факторов. Россия заинтересована иметь рядом стабильное государство, и вся помощь направлена на это". – сказала Комлева.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, россия, абхазия, день признания независимости абхазии, аудио
подкасты, россия, абхазия, день признания независимости абхазии, аудио
18 и 19 августа в Абхазском госуниверситете состоится международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией". Эксперты в области коммуникаций, международной политики рассмотрят разные аспекты взаимодействия Абхазии и России, оценят роль исторической памяти для консолидации обществ, тему воспитания патриотизма у молодого поколения, опыт и перспективы информационного сотрудничества двух стран.
О задачах форума "Абхазия. 15 лет признания Россией государственности республики" в эфире радио Sputnik рассказала его участница, заместитель директора по научной работе Национального исследовательского института развития коммуникаций, доктор социологических наук Валентина Комлева.
"15 лет – это как подведение итогов. Чего мы добились вместе, какие успехи есть, какие проблемы существуют, и обсуждение перспектив. Это будет другой уровень общения, очень высокий. Уровень, когда будут присутствовать люди, которые принимают политические решения. Это не просто собрались, поговорили, разъехались, написали статьи. После форума будут приниматься определенные решения, исходя из тех вопросов, которые будут на нем обсуждены", – сказала Комлева.
Говоря о перспективах взаимоотношений России и Абхазии, эксперт отметила, что движение идет к сближению, не в формате интеграции, а сближение для усиления внутриполитического, внутриэкономического и социального потенциала Абхазии.
"Наша задача, иметь рядом развитое, социально благополучное государство, в рамках которого нет криминала, нет нищих, нет дестабилизирующих факторов. Россия заинтересована иметь рядом стабильное государство, и вся помощь направлена на это". – сказала Комлева.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.