https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/minturizma-zapretil-vysadku-turistov-v-yupsharskom-kanone-1047521174.html

Минтуризма запретил высадку туристов в Юпшарском каньоне

Минтуризма запретил высадку туристов в Юпшарском каньоне

Глава ведомства Теймураз Хишба подписал указ в целях обеспечения безопасности гостей Абхазии - в каньоне часто бывают обвалы. 15.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-15T22:06+0300

2023-08-15T22:06+0300

2023-08-15T22:06+0300

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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Министерство туризма Абхазии запретило остановку автомобилей и высадку туристов в Юпшарском каньоне на территории Рицинского национального реликтового парка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 4 июня в результате камнепада в "Каменном мешке" погиб россиянин, еще одна девушка попала в больницу со сломанной ногой. Позднее пользователи социальных сетей писали, что произошел еще один камнепад, была повреждена машина.

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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отдых в абхазии, абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)