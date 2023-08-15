https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/minturizma-zapretil-vysadku-turistov-v-yupsharskom-kanone-1047521174.html
Минтуризма запретил высадку туристов в Юпшарском каньоне
Минтуризма запретил высадку туристов в Юпшарском каньоне
Глава ведомства Теймураз Хишба подписал указ в целях обеспечения безопасности гостей Абхазии - в каньоне часто бывают обвалы. 15.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-15T22:06+0300
2023-08-15T22:06+0300
2023-08-15T22:06+0300
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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Министерство туризма Абхазии запретило остановку автомобилей и высадку туристов в Юпшарском каньоне на территории Рицинского национального реликтового парка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 4 июня в результате камнепада в "Каменном мешке" погиб россиянин, еще одна девушка попала в больницу со сломанной ногой. Позднее пользователи социальных сетей писали, что произошел еще один камнепад, была повреждена машина.
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отдых в абхазии, абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
отдых в абхазии, абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
Минтуризма запретил высадку туристов в Юпшарском каньоне
Глава ведомства Теймураз Хишба подписал указ в целях обеспечения безопасности гостей Абхазии - в каньоне часто бывают обвалы.
СУХУМ, 15 авг - Sputnik.
Министерство туризма Абхазии запретило остановку автомобилей и высадку туристов в Юпшарском каньоне на территории Рицинского национального реликтового парка. Об этом сообщила
пресс-служба ведомства.
Запрет касается организаций и индивидуальных предпринимателей, представляющим экскурсионные услуги. Содействие в реализации принятого решения окажут сотрудники МВД Абхазии.
4 июня в результате камнепада в "Каменном мешке" погиб россиянин, еще одна девушка попала в больницу со сломанной ногой. Позднее пользователи социальных сетей писали, что произошел еще один камнепад, была повреждена машина.