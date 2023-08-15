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Море в Абхазии прогрелось до +29°С

Море в Абхазии прогрелось до +29°С

Отдых в Абхазии популярен еще с советских времен, ежегодно в республику приезжают сотни тысяч россиян, желающих поплавать в чистой и теплой морской воде. 15.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-15T16:53+0300

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СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Морская вода у берегов Абхазии прогрелась до +29°С, свидетельствуют данные Росгидромета.Самая холодная вода сейчас у берегов Украины и Болгарии – отметка достигает примерно +23°С.В августе на республику обрушилась жара, днем температура воздуха может достигать +35°С. Как сообщила Sputnik специалист Госкомитета по экологии Диана Трапш, такая погода с удушливой жарой и высоким уровнем ультрафиолетового излучения сохранится до конца августа, лишь на следующей неделе могут пройти кратковременные дожди.Температура морской воды, по словам Трапш, может расти и дальше – до +30°С.

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