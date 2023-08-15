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Разведчики ЮВО уничтожили условных диверсантов в горах Абхазии
Разведчики ЮВО уничтожили условных диверсантов в горах Абхазии
Снайперы совершенствовали навыки маскировки, используя при этом особенности природного ландшафта, а также подручные средства. 15.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-15T15:03+0300
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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Разведчики Южного военного округа уничтожили условных диверсантов, скрывающихся в горных лесх Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.После этого были организованы засады для диверсантов, и снайперы, находящиеся под прикрытием бронетехники, их уничтожили.
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Разведчики ЮВО уничтожили условных диверсантов в горах Абхазии
15:03 15.08.2023 (обновлено: 15:07 15.08.2023)
Снайперы совершенствовали навыки маскировки, используя при этом особенности природного ландшафта, а также подручные средства.
СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Разведчики Южного военного округа уничтожили условных диверсантов, скрывающихся в горных лесх Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Военнослужащие вывели из строя коммуникации противника, используя средства цифровой связи и навигации "Грот-М" и комплексы разведки и связи "Стрелец", разведали возможные маршруты движения врага и районы его размещения.
После этого были организованы засады для диверсантов, и снайперы, находящиеся под прикрытием бронетехники, их уничтожили.