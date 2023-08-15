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Разведчики ЮВО уничтожили условных диверсантов в горах Абхазии

Разведчики ЮВО уничтожили условных диверсантов в горах Абхазии

Снайперы совершенствовали навыки маскировки, используя при этом особенности природного ландшафта, а также подручные средства. 15.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Разведчики Южного военного округа уничтожили условных диверсантов, скрывающихся в горных лесх Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.После этого были организованы засады для диверсантов, и снайперы, находящиеся под прикрытием бронетехники, их уничтожили.

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