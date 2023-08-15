https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/sotrudniki-fsb-zaderzhali-zhitelya-kryma-za-sotrudnichestvo-s-sbu-1047507507.html
Житель Крыма задержан за сотрудничество с СБУ
Житель Крыма задержан за сотрудничество с СБУ
По признанию задержанного, он сотрудничал с СБУ с 2020 года и сообщал "как люди живут", а после начала военной спецоперации на Украине контакты с куратором... 15.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-15T12:39+0300
2023-08-15T12:39+0300
2023-08-15T12:57+0300
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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Сотрудники Федеральной Службы ,езопасности задержали жителя Крыма, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в ФСБ.Задержанный подтвердил факт сотрудничества с СБУ, кроме того, он сообщил координаты тайника, в котором хранил самодельную бомбу массой около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения взрывчатых веществ и взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса России). Подозреваемый заключен под стражу, ведется работа по установке его возможной причастности к другим преступлениям, совершенным на территории России.
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фсб, россия, украина, крым
фсб, россия, украина, крым
Житель Крыма задержан за сотрудничество с СБУ
12:39 15.08.2023 (обновлено: 12:57 15.08.2023)
По признанию задержанного, он сотрудничал с СБУ с 2020 года и сообщал "как люди живут", а после начала военной спецоперации на Украине контакты с куратором участились.
СУХУМ, 15 авг – Sputnik.
Сотрудники Федеральной Службы ,езопасности задержали жителя Крыма, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили
в ФСБ.
Уточняется, что 58-летний россиянин – сторонник украинской националистической идеологии. Он передавал СБУ данные о формировании и перемещении военных грузов, которые проходили в зону проведения спецоперации через территорию полуострова.
Задержанный подтвердил факт сотрудничества с СБУ, кроме того, он сообщил координаты тайника, в котором хранил самодельную бомбу массой около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения взрывчатых веществ и взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса России).
Подозреваемый заключен под стражу, ведется работа по установке его возможной причастности к другим преступлениям, совершенным на территории России.