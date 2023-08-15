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Тридцать человек погибли при взрыве на заправке в Махачкале

Тридцать человек погибли при взрыве на заправке в Махачкале

Причины трагедии выясняются, 15 августа объявлен в республике днем траура. 15.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-15T09:37+0300

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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Тридцать человек погибли при взрыве на заправке в столице Дагестана Махачкале, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС."В результате проведения аварийно-спасательных работ найдены тела еще троих погибших. Итого на данный момент в результате пожара на автозаправке в Махачкале 105 пострадавших, из них 30 погибших", – говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.Сообщается, что пожар начался в автосервисе, после чего огонь перекинулся на заправку. Взорвались две цистерны с бензином из восьми, была угроза повторных возгораний. Среди погибших и пострадавших есть дети.Спасателям удалось локализовать пожар, когда его площадь составляла 600 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

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