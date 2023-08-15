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Владимир Путин призвал страны мира объединиться в борьбе с угрозами
Владимир Путин призвал страны мира объединиться в борьбе с угрозами
15 августа в столице России проходит XI Московская конференция по международной безопасности, в которой принимают участие многочисленные иностранные делегации. 15.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-15T13:09+0300
2023-08-15T13:09+0300
2023-08-15T13:09+0300
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СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество объединиться перед лицом глобальных и региональных вызовов и угроз. Обращение российского лидера к участникам XI Московская конференция по международной безопасности опубликовано на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что Россия остается сторонницей многополярного устройства мира, которое было бы основано на принципе равенства всех государств, соблюдении международного права.В регионах мира разгораются старые конфликты и вспыхивают новые, заявил Путин. Причиной турбулентности он назвал действия США и стран НАТО, которые хотят оставить остальные государства в подчинении и пользоваться их ресурсами. При этом, добавил президент, военное противостояние пытаются перенести в космическое и информационное пространство, используя в борьбе, в том числе, и невоенные средства давления. Последствия такой политики видны на примере Ливии и Мали, добавил Путин, а также на Украине, где конфликт разгорается с новой силой из-за того, что киевский режим поддерживают финансами и вооружением.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/gotov-li-zapad-k-voennomu-vtorzheniyu-na-ukrainu-1047379172.html
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владимир путин, новости, международные отношения, безопасность, россия, сша, нато
владимир путин, новости, международные отношения, безопасность, россия, сша, нато
Владимир Путин призвал страны мира объединиться в борьбе с угрозами
15 августа в столице России проходит XI Московская конференция по международной безопасности, в которой принимают участие многочисленные иностранные делегации.
СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество объединиться перед лицом глобальных и региональных вызовов и угроз. Обращение российского лидера к участникам XI Московская конференция по международной безопасности опубликовано
на сайте Кремля.
"Повторю, сегодня очевидно, что снизить конфронтацию на глобальном и региональном уровне, нейтрализовать вызовы и риски, укрепить доверие между государствами и открыть широкие возможности для их развития можно, только объединив усилия мирового сообщества", - заявил президент.
Путин подчеркнул, что Россия остается сторонницей многополярного устройства мира, которое было бы основано на принципе равенства всех государств, соблюдении международного права.
В регионах мира разгораются старые конфликты и вспыхивают новые, заявил Путин. Причиной турбулентности он назвал действия США и стран НАТО, которые хотят оставить остальные государства в подчинении и пользоваться их ресурсами.
При этом, добавил президент, военное противостояние пытаются перенести в космическое и информационное пространство, используя в борьбе, в том числе, и невоенные средства давления.
Последствия такой политики видны на примере Ливии и Мали, добавил Путин, а также на Украине, где конфликт разгорается с новой силой из-за того, что киевский режим поддерживают финансами и вооружением.