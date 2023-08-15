https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/vladimir-putin-prizval-strany-mira-obedinitsya-v-borbe-s-ugrozami-1047508016.html

Владимир Путин призвал страны мира объединиться в борьбе с угрозами

Владимир Путин призвал страны мира объединиться в борьбе с угрозами

15 августа в столице России проходит XI Московская конференция по международной безопасности, в которой принимают участие многочисленные иностранные делегации. 15.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-15T13:09+0300

2023-08-15T13:09+0300

2023-08-15T13:09+0300

владимир путин

новости

международные отношения

безопасность

россия

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/10/1046367537_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d15637e80d17f4565034ee13b9ea260b.jpg

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество объединиться перед лицом глобальных и региональных вызовов и угроз. Обращение российского лидера к участникам XI Московская конференция по международной безопасности опубликовано на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что Россия остается сторонницей многополярного устройства мира, которое было бы основано на принципе равенства всех государств, соблюдении международного права.В регионах мира разгораются старые конфликты и вспыхивают новые, заявил Путин. Причиной турбулентности он назвал действия США и стран НАТО, которые хотят оставить остальные государства в подчинении и пользоваться их ресурсами. При этом, добавил президент, военное противостояние пытаются перенести в космическое и информационное пространство, используя в борьбе, в том числе, и невоенные средства давления. Последствия такой политики видны на примере Ливии и Мали, добавил Путин, а также на Украине, где конфликт разгорается с новой силой из-за того, что киевский режим поддерживают финансами и вооружением.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/gotov-li-zapad-k-voennomu-vtorzheniyu-na-ukrainu-1047379172.html

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

владимир путин, новости, международные отношения, безопасность, россия, сша, нато