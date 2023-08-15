https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/zhirov-o-kavkazskikh-dobrovoltsakh-v-abkhazii-nashe-edinstvo-i-predki-dokazyvali-i-my-1047518775.html

Жиров о кавказских добровольцах в Абхазии: наше единство доказывали и предки, и мы

Жиров о кавказских добровольцах в Абхазии: наше единство доказывали и предки, и мы

Ежегодно в Абхазии 15 августа отмечают День добровольца. В 1992 году на второй день грузино-абхазской войны в Гудауту прибыла первая группа добровольцев из... 15.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-15T19:05+0300

2023-08-15T19:05+0300

2023-08-15T19:27+0300

радио

абхазия

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

добровольцы

подкасты

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Жиров о кавказских добровольцах в Абхазии: наше единство и предки доказывали, и мы Жиров о кавказских добровольцах в Абхазии: наше единство и предки доказывали, и мы

Ежегодно в Абхазии 15 августа отмечают День добровольца. В 1992 году на второй день грузино-абхазской войны в Гудауту прибыла первая группа добровольцев из Северного Кавказа во главе с генералом Султаном Сосналиевым. Более двух тысяч добровольцев участвовало в боевых действиях. Более 50 человек удостоены высокого звания "Герой Абхазии", до трехсот человек награждены Орденом Леона, более шестисот – медалью "За отвагу". Более 260 добровольцев погибло, защищая Абхазию.О роли добровольцев в Отечественной войне народа Абхазии и о том, что ими двигало, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель Союза абхазских добровольцев из Карачаево-Черкессии Мурат Жиров."На мой взгдяд, в то время был патриотизм. Кавказ не делили на Абхазию, Черкесск, Дагестан, Кабарду, Осетию, тем более, когда одному из твоих братьев, по численности, который и не равен населению грузинского агрессора, нужно было прийти на помощь. Я и мои друзья с Карачаево-Черкессии не считаем себя добровольцами, мы братья, так как наши предки ушли отсюда, мои предки жили на Псху. Мы стали Жировы в России, наша фамилия Джыр-ипа (Ардзинба). Это касательно меня. Да, были черкесы, карачевцы, осетины… Мы встали рядом, как братья… Чтобы такого больше не было, но не дай Бог, если возникнет необходимость, мы всегда готовы. Наше единство не раз и предки доказывали, и мы показали", - сказал Жиров.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), добровольцы, подкасты, аудио