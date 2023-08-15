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Жительница Челябинска арестована в Абхазии за кражу
Жительница Челябинска арестована в Абхазии за кражу
Барсетка, в которой лежали документы и 65 тысяч рублей, была похищена у кассы в Новоафонской пещере. 15.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-15T20:29+0300
2023-08-15T20:29+0300
2023-08-15T22:25+0300
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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Жительница Челябинска Альфия Бикмулина была задержана в Новом Афоне по подозрению в хищении чужого имущества в крупном размере. Об этом сообщает МВД Абхазии.Ведомство уточняет, что преступление произошло у кассы в Новоафонской пещере, где неизвестный похитил барсетку, в которой находились документы и 65 тысяч рублей.54-летняя Бикмулина была задержана по подозрению в краже, она созналась в содеянном. В месте ее временного проживания сотрудники милиции обнаружили похищенное.Гудаутский суд принял решение о заключении Альфии Бикмулиной под стражу на два месяца. Расследование продолжается.
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абхазия, новости, мвд абхазии, кража
абхазия, новости, мвд абхазии, кража
Жительница Челябинска арестована в Абхазии за кражу
20:29 15.08.2023 (обновлено: 22:25 15.08.2023)
Барсетка, в которой лежали документы и 65 тысяч рублей, была похищена у кассы в Новоафонской пещере.
СУХУМ, 15 авг – Sputnik.
Жительница Челябинска Альфия Бикмулина была задержана в Новом Афоне по подозрению в хищении чужого имущества в крупном размере. Об этом сообщает
МВД Абхазии.
Ведомство уточняет, что преступление произошло у кассы в Новоафонской пещере, где неизвестный похитил барсетку, в которой находились документы и 65 тысяч рублей.
54-летняя Бикмулина была задержана по подозрению в краже, она созналась в содеянном. В месте ее временного проживания сотрудники милиции обнаружили похищенное.
Гудаутский суд принял решение о заключении Альфии Бикмулиной под стражу на два месяца. Расследование продолжается.