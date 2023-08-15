https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/zhitelnitsa-chelyabinska-arestovana-v-abkhazii-za-krazhu-1047519385.html

Жительница Челябинска арестована в Абхазии за кражу

Жительница Челябинска арестована в Абхазии за кражу

Барсетка, в которой лежали документы и 65 тысяч рублей, была похищена у кассы в Новоафонской пещере. 15.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Жительница Челябинска Альфия Бикмулина была задержана в Новом Афоне по подозрению в хищении чужого имущества в крупном размере. Об этом сообщает МВД Абхазии.Ведомство уточняет, что преступление произошло у кассы в Новоафонской пещере, где неизвестный похитил барсетку, в которой находились документы и 65 тысяч рублей.54-летняя Бикмулина была задержана по подозрению в краже, она созналась в содеянном. В месте ее временного проживания сотрудники милиции обнаружили похищенное.Гудаутский суд принял решение о заключении Альфии Бикмулиной под стражу на два месяца. Расследование продолжается.

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