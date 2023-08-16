https://sputnik-abkhazia.ru/20230816/abkhazskiy-dramteatr-edet-na-gastroli-v-ufu-1047534380.html

Абхазский драмтеатр отправится на гастроли в Уфу

Абхазский драмтеатр отправится на гастроли в Уфу

Гастроли станут обменными. Башкирские актеры планируют ответный визит в Абхазию в следующем году. 16.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба едет на гастроли в столицу Башкортостана Уфу с 10 по 14 сентября, рассказал в интервью радио Sputnik гендиректор театра Алхас Чолокуа.Театр покажет два спектакля – "Пешком" в постановке Народного артиста Абхазии Валерия Кове и "Сариа" в постановке Заслуженной артистки Абхазии Мадины Аргун.Алхас Чолокуа сейчас находится в Уфе для решения организационных вопросов, связанных с гастролями Абхазского драмтеатра. 16 августа его принял премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров."Меня принял премьер-министр республики, он с большим уважением и теплотой относится к Абхазии, к президенту Аслану Георгиевичу Бжания. Он сказал, что приезд Абхазского драматического театра послужит укреплению и без того дружественных взаимоотношений Республики Абхазия и Республики Башкортостан", - сказал гендиректор драмтеатра.Алхас Чолокуа также подчеркнул, что гастроли театра в Башкортостане пройдут при поддержке президента Абхазии Аслана Бжания и Министерства культуры республики.

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