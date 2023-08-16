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Абхазский драмтеатр отправится на гастроли в Уфу
Абхазский драмтеатр отправится на гастроли в Уфу
Гастроли станут обменными. Башкирские актеры планируют ответный визит в Абхазию в следующем году. 16.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-16T20:15+0300
2023-08-16T20:15+0300
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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба едет на гастроли в столицу Башкортостана Уфу с 10 по 14 сентября, рассказал в интервью радио Sputnik гендиректор театра Алхас Чолокуа.Театр покажет два спектакля – "Пешком" в постановке Народного артиста Абхазии Валерия Кове и "Сариа" в постановке Заслуженной артистки Абхазии Мадины Аргун.Алхас Чолокуа сейчас находится в Уфе для решения организационных вопросов, связанных с гастролями Абхазского драмтеатра. 16 августа его принял премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров."Меня принял премьер-министр республики, он с большим уважением и теплотой относится к Абхазии, к президенту Аслану Георгиевичу Бжания. Он сказал, что приезд Абхазского драматического театра послужит укреплению и без того дружественных взаимоотношений Республики Абхазия и Республики Башкортостан", - сказал гендиректор драмтеатра.Алхас Чолокуа также подчеркнул, что гастроли театра в Башкортостане пройдут при поддержке президента Абхазии Аслана Бжания и Министерства культуры республики.
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культура, министерство культуры абхазии, абхазия, башкортостан, уфа, абхазский драматический театр
культура, министерство культуры абхазии, абхазия, башкортостан, уфа, абхазский драматический театр
Абхазский драмтеатр отправится на гастроли в Уфу
20:15 16.08.2023 (обновлено: 20:28 16.08.2023)
Гастроли станут обменными. Башкирские актеры планируют ответный визит в Абхазию в следующем году.
СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба едет на гастроли в столицу Башкортостана Уфу с 10 по 14 сентября, рассказал в интервью радио Sputnik гендиректор театра Алхас Чолокуа.
Театр покажет два спектакля – "Пешком" в постановке Народного артиста Абхазии Валерия Кове и "Сариа" в постановке Заслуженной артистки Абхазии Мадины Аргун.
"Мы договорились с нашими коллегами из Башкирского академического театра драмы о том, что мы проведем обменные гастроли. Мы обговорили детали, связанные с распространением билетов, с рекламой, привлечением зрителей, во всем этом, конечно, наши коллеги окажут помощь. Сначала мы приедем к ним, в будущем году они приедут к нам со своими спектаклями", - отметил Чолокуа.
Алхас Чолокуа сейчас находится в Уфе для решения организационных вопросов, связанных с гастролями Абхазского драмтеатра. 16 августа его принял премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров.
"Меня принял премьер-министр республики, он с большим уважением и теплотой относится к Абхазии, к президенту Аслану Георгиевичу Бжания. Он сказал, что приезд Абхазского драматического театра послужит укреплению и без того дружественных взаимоотношений Республики Абхазия и Республики Башкортостан", - сказал гендиректор драмтеатра.
Алхас Чолокуа также подчеркнул, что гастроли театра в Башкортостане пройдут при поддержке президента Абхазии Аслана Бжания и Министерства культуры республики.