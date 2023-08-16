https://sputnik-abkhazia.ru/20230816/aslana-bzhaniya-prooperirovali-v-moskve--1047529029.html

Аслана Бжания прооперировали в Москве

Аслана Бжания прооперировали в Москве

Президенту Абхазии Аслану Бжания пришлось обратиться за помощью врачей во время рабочей поездки в Москву. Об этом стало известно 10 августа. 16.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-16T16:35+0300

2023-08-16T16:35+0300

2023-08-16T16:45+0300

в абхазии

аслан бжания

абхазия

москва

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1d/1047219813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6549892de100a2597ccb88258455e43.jpg

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Аслана Бжания прооперировали в Москве после тщательной диагностики, процедура прошла успешно, сообщили в пресс-службе главы государства. Реабилитация продлится несколько дней, после чего президент продолжит свою командировку в России.10 августа стало известно, что глава государства обратился за помощью врачей во время рабочей поездки в Москву. Как уточняли в пресс-службе Бжания, по предварительной информации, у главы государства было обострение мочекаменной болезни.

абхазия

москва

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

аслан бжания, абхазия, москва, здоровье