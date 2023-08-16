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Аслана Бжания прооперировали в Москве
Аслана Бжания прооперировали в Москве
Президенту Абхазии Аслану Бжания пришлось обратиться за помощью врачей во время рабочей поездки в Москву. Об этом стало известно 10 августа. 16.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-16T16:35+0300
2023-08-16T16:35+0300
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СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Аслана Бжания прооперировали в Москве после тщательной диагностики, процедура прошла успешно, сообщили в пресс-службе главы государства. Реабилитация продлится несколько дней, после чего президент продолжит свою командировку в России.10 августа стало известно, что глава государства обратился за помощью врачей во время рабочей поездки в Москву. Как уточняли в пресс-службе Бжания, по предварительной информации, у главы государства было обострение мочекаменной болезни.
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аслан бжания, абхазия, москва, здоровье
аслан бжания, абхазия, москва, здоровье
Аслана Бжания прооперировали в Москве
16:35 16.08.2023 (обновлено: 16:45 16.08.2023)
Президенту Абхазии Аслану Бжания пришлось обратиться за помощью врачей во время рабочей поездки в Москву. Об этом стало известно 10 августа.
СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Аслана Бжания прооперировали в Москве после тщательной диагностики, процедура прошла успешно, сообщили в пресс-службе главы государства.
"Жизни и здоровью президента Аслана Бжания ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Реабилитация продлится несколько дней, после чего президент продолжит свою командировку в России.
10 августа стало известно, что глава государства обратился за помощью врачей во время рабочей поездки в Москву. Как уточняли в пресс-службе Бжания, по предварительной информации, у главы государства было обострение мочекаменной болезни.