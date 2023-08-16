https://sputnik-abkhazia.ru/20230816/beshenyy-potentsial-kak-abkhaziya-menyaetsya-k-luchshemu--1047523059.html

"Бешеный потенциал": как Абхазия меняется к лучшему

"Бешеный потенциал": как Абхазия меняется к лучшему

Российский журналист, автор документальных фильмов Александр Лукьянов в интервью радио Sputnik поделился мнением, насколько сильно изменилась Абхазия после... 16.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-16T13:00+0300

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Журналист был в Абхазии в августе 2008 года, когда республика проводила военную операцию по освобождению верхней части Кодорского ущелья от грузинских военных формирований. За 15 лет, прошедших с момента признания независимости Абхазии, республика развивается в правильном направлении, уверен журналист. "Я был в прошлом году, могу сравнить даже с прошлым годом. Когда я ехал сюда на автомобиле, удивлялся, насколько все преобразилось, даже рядышком с дорогой появились сервисы для тех, кто путешествует на машине, появляются гостиницы. Наконец-то ремонтируется железнодорожный вокзал, здания, которые 30 лет стояли в зарослях. Это все преобразилось за один год и плюс еще решение построить здесь аэропорт", – говорит Лукьянов. При этом он отметил, что и в 2008 году, и сейчас встречаются дома, которые были разрушены во время Отечественной войны. Но исходя из того, какие изменения происходят в последнее время, ситуация и в этом плане скоро улучшится, уверен журналист. В условиях санкций, которые введены в отношении России, связи двух стран могут быть еще более крепкими в различных областях, считает Александр Лукьянов.

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