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Более 40 млн руб выплатят пострадавшим от июльского наводнения в Гагрском районе

Более 40 млн руб выплатят пострадавшим от июльского наводнения в Гагрском районе

Более 1200 домов пострадало во время наводнения в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля. 16.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-16T08:55+0300

2023-08-16T08:55+0300

2023-08-16T10:17+0300

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СУХУМ, 16 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Более 40 миллионов рублей выплатят пострадавшим в июле от наводнения в Гагрском районе, рассказала Sputnik замглавы администрации Хана Гунба.По словам Гунба, все выплаты планируют произвести до конца августа 2023 года. Материальную помощь уже получили 135 семей.В результате наводнения в ночь с 8 на 9 июля в Гагрском районе было потоплено около 1200 домов. Больше всего пострадали села Лдзаа, Алахадзы, Псахара и поселок Бзбыбь, а также часть города.Утром 13 августа на Гагрский район вновь обрушились ливневые дожди, но последствия были не такими масштабными по сравнению с июлем этого года. Потоки воды подтопили первые этажи и подвалы нескольких домов в селе Псахара, Алахадзы, в районе Гагрского вокзала и на улице Комарова.Как уточнил первый замглавы администрации Гагрского района, местные власти намерены расчистить русла рек и каналов. В эти дни ответственные органы объезжают проблемные участки и определяют объемы предстоящей работы.

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