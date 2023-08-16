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Часть Гудаутского района останется без света в четверг 17 августа
Часть Гудаутского района останется без света в четверг 17 августа
Энергетики будут проводить работы по монтажу масляного включателя ВЛ "Мцара". 16.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-16T17:40+0300
2023-08-16T17:40+0300
2023-08-16T17:40+0300
в абхазии
черноморэнерго
абхазия
гудаутский район
электроснабжение
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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света в четверг, 17 августа, сообщили в "Черноморэнерго". Без подачи электроэнергии останутся подстанции "Дурипш" и "Мцара".
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черноморэнерго, абхазия, гудаутский район, электроснабжение
черноморэнерго, абхазия, гудаутский район, электроснабжение
Часть Гудаутского района останется без света в четверг 17 августа
Энергетики будут проводить работы по монтажу масляного включателя ВЛ "Мцара".
СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света в четверг, 17 августа, сообщили в "Черноморэнерго".
На подстанции "Гудаута-тяга" будет отключен трансформатор с 11:00 до 14:00 17 августа.
Без подачи электроэнергии останутся подстанции "Дурипш" и "Мцара".