https://sputnik-abkhazia.ru/20230816/chast-gudautskogo-rayona-ostanetsya-bez-sveta-v-chetverg-17-avgusta-1047530072.html

Часть Гудаутского района останется без света в четверг 17 августа

Часть Гудаутского района останется без света в четверг 17 августа

Энергетики будут проводить работы по монтажу масляного включателя ВЛ "Мцара". 16.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-16T17:40+0300

2023-08-16T17:40+0300

2023-08-16T17:40+0300

в абхазии

черноморэнерго

абхазия

гудаутский район

электроснабжение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/11/1045865461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04371204d74450b3653c935727dee898.jpg

СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света в четверг, 17 августа, сообщили в "Черноморэнерго". Без подачи электроэнергии останутся подстанции "Дурипш" и "Мцара".

абхазия

гудаутский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

черноморэнерго, абхазия, гудаутский район, электроснабжение