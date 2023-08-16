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Как Абхазии и Южной Осетии развивать экономику
Как Абхазии и Южной Осетии развивать экономику
В рамках первого Международного гуманитарного форума "Южная Осетия. 15 лет признания Российской Федерацией независимости республики" состоялся видеомост... 16.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-16T19:35+0300
2023-08-16T19:35+0300
2023-08-16T19:41+0300
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Участники встречи обсудили, какой путь к экономической самостоятельности уже пройден Абхазией и Южной Осетией, какую роль в восстановлении инфраструктуры республик сыграла Россия, и что поможет экономическому развитию в будущем. Подробнее в нашем видео.
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видео из пресс-центра, пресс-центр , абхазия, южная осетия, политика, видео, мультимедиа, видео
Как Абхазии и Южной Осетии развивать экономику
19:35 16.08.2023 (обновлено: 19:41 16.08.2023)
В рамках первого Международного гуманитарного форума "Южная Осетия. 15 лет признания Российской Федерацией независимости республики" состоялся видеомост Цхинвал-Сухум.
Участники встречи обсудили, какой путь к экономической самостоятельности уже пройден Абхазией и Южной Осетией, какую роль в восстановлении инфраструктуры республик сыграла Россия, и что поможет экономическому развитию в будущем.