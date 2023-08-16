https://sputnik-abkhazia.ru/20230816/kak-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-razvivat-ekonomiku-1047532518.html

Как Абхазии и Южной Осетии развивать экономику

Как Абхазии и Южной Осетии развивать экономику

В рамках первого Международного гуманитарного форума "Южная Осетия. 15 лет признания Российской Федерацией независимости республики" состоялся видеомост... 16.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-16T19:35+0300

2023-08-16T19:35+0300

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Участники встречи обсудили, какой путь к экономической самостоятельности уже пройден Абхазией и Южной Осетией, какую роль в восстановлении инфраструктуры республик сыграла Россия, и что поможет экономическому развитию в будущем. Подробнее в нашем видео.

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