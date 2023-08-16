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"Луна-25" вышла на орбиту искусственного спутника Луны
"Луна-25" вышла на орбиту искусственного спутника Луны
Автоматическая станция "Луна-25" была создана в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина. 16.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-16T16:00+0300
2023-08-16T16:00+0300
2023-08-16T17:33+0300
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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Российский космический аппарат "Луна-25" впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли, все системы работают штатно, сообщили в "Роскосмосе".Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
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MIA „Rosiya Segodnya“
луна, космос, роскосмос, россия
луна, космос, роскосмос, россия
"Луна-25" вышла на орбиту искусственного спутника Луны
16:00 16.08.2023 (обновлено: 17:33 16.08.2023)
Автоматическая станция "Луна-25" была создана в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина.
СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Российский космический аппарат "Луна-25" впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли, все системы работают штатно, сообщили в "Роскосмосе".
Как уточнили в госкорпорации, это было обеспечено двумя включениями двигательной установки автоматической станции.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.