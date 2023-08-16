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Маркедонов: люди в Абхазии готовы бороться за свою республику

Маркедонов: люди в Абхазии готовы бороться за свою республику

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. 16.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-16T14:55+0300

2023-08-16T14:55+0300

2023-08-16T16:00+0300

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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Положительный момент в развитии Абхазии после признания Россией независимости республики в 2008 году – рост общественной активности, сказал в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института международных исследований Сергей Маркедонов.По мнению Маркедонова, "российская доминанта" в Абхазии выходит на первый план, между государствами не только развиваются отношения, но и возникают проблемы, которые необходимо обозначать и обсуждать. Ученый считает, что России нужно меньше подчеркивать зависимость Абхазии, а Абхазии нужно "избегать иждивенческие настроения" и показывать способности для саморазвития.Международный форум "Абхазия: 15 лет признания Российской Федерацией", на котором будут обсуждены различные аспекты взаимоотношений Абхазии и России, состоится в Абхазском государственном университете 18 и 19 августа.26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Этому предшествовали агрессия Грузии против югоосетинского народа и операция абхазской армии по освобождению Кодорского ущелья.

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