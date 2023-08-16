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Минобороны России: США приступили к подготовке к новой пандемии

Минобороны России: США приступили к подготовке к новой пандемии

Министерство обороны России продолжило анализ военно-биологической деятельности США на территории Украины и других стран. 16.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-16T11:50+0300

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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. США приступили к подготовке к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Такой вывод начальник войск РХБЗ сделал на основании того, что в июле Штаты учредили Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования, которое возглавил специальный помощник президента и старший директор по глобальной безопасности здравоохранения и биозащите в Совете национальной безопасности – генерал-майор военно-воздушных сил в отставке Пол Фридрихс.При этом заявленные цели – мониторинг заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам."При этом прослеживается четкая тенденция: возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, например COVID-19, птичий грипп, африканская чума свиней, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании", – добавили в Минобороны РФ. Министерство обороны России продолжило анализ военно-биологической деятельности США на территории Украины и других стран. Как подчеркивают в ведомстве, военно-биологическая деятельность США представляет угрозу безопасности для многих государств мира.

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