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Минобороны России: США приступили к подготовке к новой пандемии
Минобороны России: США приступили к подготовке к новой пандемии
Министерство обороны России продолжило анализ военно-биологической деятельности США на территории Украины и других стран. 16.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-16T11:50+0300
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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. США приступили к подготовке к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Такой вывод начальник войск РХБЗ сделал на основании того, что в июле Штаты учредили Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования, которое возглавил специальный помощник президента и старший директор по глобальной безопасности здравоохранения и биозащите в Совете национальной безопасности – генерал-майор военно-воздушных сил в отставке Пол Фридрихс.При этом заявленные цели – мониторинг заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам."При этом прослеживается четкая тенденция: возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, например COVID-19, птичий грипп, африканская чума свиней, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании", – добавили в Минобороны РФ. Министерство обороны России продолжило анализ военно-биологической деятельности США на территории Украины и других стран. Как подчеркивают в ведомстве, военно-биологическая деятельность США представляет угрозу безопасности для многих государств мира.
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министерство обороны рф, россия, сша, украина
министерство обороны рф, россия, сша, украина
Минобороны России: США приступили к подготовке к новой пандемии
11:50 16.08.2023 (обновлено: 12:16 16.08.2023)
Министерство обороны России продолжило анализ военно-биологической деятельности США на территории Украины и других стран.
СУХУМ, 16 авг – Sputnik. США приступили к подготовке к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Такой вывод начальник войск РХБЗ сделал на основании того, что в июле Штаты учредили Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования, которое возглавил специальный помощник президента и старший директор по глобальной безопасности здравоохранения и биозащите в Совете национальной безопасности – генерал-майор военно-воздушных сил в отставке Пол Фридрихс.
"В число приоритетных направлений этого управления включены работы по созданию вакцин и препаратов для купирования вирусов и их генетически измененных вариантов, а также внедрение передовых технологий в биопроизводство. Таким образом, США, как и в 2019 году, приступили к подготовке новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов", – сказал Кириллов.
При этом заявленные цели – мониторинг заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам.
"При этом прослеживается четкая тенденция: возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, например COVID-19, птичий грипп, африканская чума свиней, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании", – добавили в Минобороны РФ.
Министерство обороны России продолжило анализ военно-биологической деятельности США на территории Украины и других стран. Как подчеркивают в ведомстве, военно-биологическая деятельность США представляет угрозу безопасности для многих государств мира.