https://sputnik-abkhazia.ru/20230816/podrostok-iz-saratova-propal-v-gagrskom-rayone-1047524828.html

Подросток из Саратова пропал в Гагрском районе

Подросток из Саратова пропал в Гагрском районе

В поисках задействованы сотрудники пожарно-спасательного отряда Гагры и милиция. 16.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Семнадцатилетний Кирилл Долбилов из Саратова пропал в районе каньона Хашупсе 15 августа. Об этом Sputnik сообщили в МЧС.Отмечается, что у подростка проблемы со здоровьем, он прихрамывает. С информацией о Кирилле Долбилове можно обращаться по номерам:

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