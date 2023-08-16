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Подросток из Саратова пропал в Гагрском районе
Подросток из Саратова пропал в Гагрском районе
В поисках задействованы сотрудники пожарно-спасательного отряда Гагры и милиция. 16.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-16T12:15+0300
2023-08-16T12:15+0300
2023-08-16T13:47+0300
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СУХУМ, 16 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Семнадцатилетний Кирилл Долбилов из Саратова пропал в районе каньона Хашупсе 15 августа. Об этом Sputnik сообщили в МЧС.Отмечается, что у подростка проблемы со здоровьем, он прихрамывает. С информацией о Кирилле Долбилове можно обращаться по номерам:
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гагрский район, абхазия, мчс абхазии, туристы
гагрский район, абхазия, мчс абхазии, туристы
Подросток из Саратова пропал в Гагрском районе
12:15 16.08.2023 (обновлено: 13:47 16.08.2023)
В поисках задействованы сотрудники пожарно-спасательного отряда Гагры и милиция.
СУХУМ, 16 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Семнадцатилетний Кирилл Долбилов из Саратова пропал в районе каньона Хашупсе 15 августа. Об этом Sputnik сообщили в МЧС.
"Он вместе с родителями отдыхал в Абхазии. 15 августа вышел один и пропал в районе каньона Хашупсе", – отметили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что у подростка проблемы со здоровьем, он прихрамывает.
С информацией о Кирилле Долбилове можно обращаться по номерам:
+7 (940) 969-47-77 - МЧС,
+7 940 761-02-02 - милиция.