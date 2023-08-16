https://sputnik-abkhazia.ru/20230816/rossiyskikh-turistov-popavshikh-v-avariyu-na-ritse-vypisali-iz-bolnitsy-1047528182.html
Российских туристов, попавших в аварию на Рице, выписали из больницы
Российских туристов, попавших в аварию на Рице, выписали из больницы
Автомобиль с туристами перевернулся по дороге на озеро Рица 10 августа. Одна женщина погибла. 16.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-16T15:35+0300
2023-08-16T15:35+0300
2023-08-16T16:09+0300
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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Российских туристов, которые 10 августа попали в аварию по дороге на Рицу, выписали из больницы, сообщили в Минздраве республики.В пресс-службе Минздрава отметили, что всем пострадавшим оказали необходимую помощь, у них были легкие повреждения. В аварии, которая произошла 10 августа на 24-м километре дороги Бзыбь-Рица, погибла 64-летняя туристка из Санкт-Петербурга. Пострадавших доставили в Гагрскую районную больницу.Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут 11 августа обратился к гражданам с призывом соблюдать правила дорожного движения. Он подчеркнул, что за десять дней произошло десять ДТП, в которых погибли пять человек и 18 получили ранения различной степени тяжести.
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мвд абхазии, минздрав абхазии, абхазия, озеро рица, туристы
мвд абхазии, минздрав абхазии, абхазия, озеро рица, туристы
Российских туристов, попавших в аварию на Рице, выписали из больницы
15:35 16.08.2023 (обновлено: 16:09 16.08.2023)
Автомобиль с туристами перевернулся по дороге на озеро Рица 10 августа. Одна женщина погибла.
СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Российских туристов, которые 10 августа попали в аварию по дороге на Рицу, выписали из больницы, сообщили в Минздраве республики.
В пресс-службе Минздрава отметили, что всем пострадавшим оказали необходимую помощь, у них были легкие повреждения.
В аварии, которая произошла 10 августа на 24-м километре дороги Бзыбь-Рица, погибла 64-летняя туристка из Санкт-Петербурга. Пострадавших доставили в Гагрскую районную больницу.
Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут 11 августа обратился к гражданам с призывом соблюдать правила дорожного движения. Он подчеркнул, что за десять дней произошло десять ДТП, в которых погибли пять человек и 18 получили ранения различной степени тяжести.