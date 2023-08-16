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Российских туристов, попавших в аварию на Рице, выписали из больницы

Российских туристов, попавших в аварию на Рице, выписали из больницы

Автомобиль с туристами перевернулся по дороге на озеро Рица 10 августа. Одна женщина погибла. 16.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-16T15:35+0300

2023-08-16T15:35+0300

2023-08-16T16:09+0300

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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Российских туристов, которые 10 августа попали в аварию по дороге на Рицу, выписали из больницы, сообщили в Минздраве республики.В пресс-службе Минздрава отметили, что всем пострадавшим оказали необходимую помощь, у них были легкие повреждения. В аварии, которая произошла 10 августа на 24-м километре дороги Бзыбь-Рица, погибла 64-летняя туристка из Санкт-Петербурга. Пострадавших доставили в Гагрскую районную больницу.Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут 11 августа обратился к гражданам с призывом соблюдать правила дорожного движения. Он подчеркнул, что за десять дней произошло десять ДТП, в которых погибли пять человек и 18 получили ранения различной степени тяжести.

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