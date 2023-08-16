https://sputnik-abkhazia.ru/20230816/shatunov-ob-abkhazii-i-rossii-nezavisimost--neosporimyy-fakt-vremya-dvigatsya-dalshe-1047508333.html

Шатунов об Абхазии и России: независимость – неоспоримый факт, время двигаться дальше

Шатунов об Абхазии и России: независимость – неоспоримый факт, время двигаться дальше

О взаимодействии Абхазии и России, о том, как развиваются отношения со дня признания независимости, как наращивать отношения, в эфире радио Sputnik своим... 16.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-16T09:35+0300

2023-08-16T09:35+0300

2023-08-16T10:01+0300

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Шатунов об Абхазии и России: независимость - неоспоримый факт, время двигаться дальше Шатунов об Абхазии и России: независимость - неоспоримый факт, время двигаться дальше

О взаимодействии Абхазии и России, о том, как развиваются отношения со дня признания независимости, как наращивать отношения, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился заместитель директора Центра общественных связей Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Сергей Шатунов.18 и 19 августа в Абхазском госуниверситете состоится международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией". Эксперты в области коммуникаций, международной политики рассмотрят разные аспекты взаимодействия Абхазии и России, оценят роль исторической памяти для консолидации обществ, тему воспитания патриотизма у молодого поколения, опыт и перспективы информационного сотрудничества двух стран.Само признание Российской Федерацией независимости Абхазии – это очень важный шаг как для России, так и для Абхазии, но различные российские институты могли бы сделать гораздо больше для того, чтобы Абхазия, будучи независимым государством, развивалась более интенсивно, активно, сказал в эфире радио Сергея Шатунов."Мы понимаем, что Абхазия – независимое государства, и это уже факт, данность, которая не претерпит никаких изменений и не вызывает никаких сомнений, потому что не может быть речи о возвращении того, что было раньше, что касается Грузии. И Россия не претендует на погашение маленького государства, должно быть взаимовыгодное сотрудничество, взаимовыгодное сосуществование двух совершенно разных, но абсолютно независимых государств. Мы очень осторожно и медленно идем навстречу. Пришло время двигаться дальше", – отметил Шатунов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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