https://sputnik-abkhazia.ru/20230816/shestnadtsat-postradavshikh-v-dagestane-gospitalizirovany-v-moskovskie-kliniki-1047522610.html

Шестнадцать пострадавших в Дагестане госпитализированы в московские клиники

Шестнадцать пострадавших в Дагестане госпитализированы в московские клиники

Пострадавших доставили в Москву спецбортом МЧС в сопровождении медиков Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. 16.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-16T10:15+0300

2023-08-16T10:15+0300

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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Шестнадцать пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале госпитализировали в федеральные центры Минздрава России и московские организации, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.Как рассказал замначальника отряда Центроспас МЧС Игорь Якиревич, состояние пострадавших удовлетворительное, без ухудшения, среди них есть трое детей. Кроме того, шесть человек находятся на аппарате ИВЛ.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, после чего загорелись соседние здания и автозаправка.По последним данным, погибли 35 человек. Помимо 16 человек, эвакуированных в Москву, в больницах Дагестана остаются 47 раненых.

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