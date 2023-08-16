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Шестнадцать пострадавших в Дагестане госпитализированы в московские клиники
Шестнадцать пострадавших в Дагестане госпитализированы в московские клиники
Пострадавших доставили в Москву спецбортом МЧС в сопровождении медиков Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. 16.08.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Шестнадцать пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале госпитализировали в федеральные центры Минздрава России и московские организации, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.Как рассказал замначальника отряда Центроспас МЧС Игорь Якиревич, состояние пострадавших удовлетворительное, без ухудшения, среди них есть трое детей. Кроме того, шесть человек находятся на аппарате ИВЛ.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, после чего загорелись соседние здания и автозаправка.По последним данным, погибли 35 человек. Помимо 16 человек, эвакуированных в Москву, в больницах Дагестана остаются 47 раненых.
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мчс россии, россия, дагестан, происшествия
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Шестнадцать пострадавших в Дагестане госпитализированы в московские клиники

10:15 16.08.2023 (обновлено: 10:53 16.08.2023)
© Sputnik / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале
Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале - Sputnik Абхазия, 1920, 16.08.2023
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Пострадавших доставили в Москву спецбортом МЧС в сопровождении медиков Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.
СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Шестнадцать пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале госпитализировали в федеральные центры Минздрава России и московские организации, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В настоящее время пострадавшие уже доставлены в ведущие федеральные центры Минздрава России и московские медорганизации. Им оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь", — уточнили в ведомстве.

Как рассказал замначальника отряда Центроспас МЧС Игорь Якиревич, состояние пострадавших удовлетворительное, без ухудшения, среди них есть трое детей. Кроме того, шесть человек находятся на аппарате ИВЛ.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, после чего загорелись соседние здания и автозаправка.
По последним данным, погибли 35 человек. Помимо 16 человек, эвакуированных в Москву, в больницах Дагестана остаются 47 раненых.
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