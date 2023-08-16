https://sputnik-abkhazia.ru/20230816/ukrainskikh-diversantov-unichtozhili-pri-popytke-prorvatsya-v-bryanskuyu-oblast-1047529940.html
Украинских диверсантов уничтожили при попытке прорваться в Брянскую область
Украинских диверсантов уничтожили при попытке прорваться в Брянскую область
Задержание диверсантов свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории, отметили в ФСБ России. 16.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-16T17:05+0300
2023-08-16T17:05+0300
2023-08-16T17:31+0300
фсб
украина
россия
диверсанты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/10/1047529459_0:153:720:558_1920x0_80_0_0_1131cfc433ca69f3ab55cc485b877de1.jpg
СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Четырех украинских диверсантов уничтожили в Брянской области, сообщили в ФСБ России.На месте боестолкновения, помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации, обнаружили FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой.
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/10/1047529459_0:85:720:625_1920x0_80_0_0_ef894fac1663305b0e21528bcf7309fe.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фсб, украина, россия, диверсанты
фсб, украина, россия, диверсанты
Украинских диверсантов уничтожили при попытке прорваться в Брянскую область
17:05 16.08.2023 (обновлено: 17:31 16.08.2023)
Задержание диверсантов свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории, отметили в ФСБ России.
СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Четырех украинских диверсантов уничтожили в Брянской области, сообщили в ФСБ России.
"ФСБ России и приданными силами Министерства обороны России в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы", — говорится в релизе.
На месте боестолкновения, помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации, обнаружили FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой.