https://sputnik-abkhazia.ru/20230816/ukrainskikh-diversantov-unichtozhili-pri-popytke-prorvatsya-v-bryanskuyu-oblast-1047529940.html

Украинских диверсантов уничтожили при попытке прорваться в Брянскую область

Украинских диверсантов уничтожили при попытке прорваться в Брянскую область

Задержание диверсантов свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории, отметили в ФСБ России. 16.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-16T17:05+0300

2023-08-16T17:05+0300

2023-08-16T17:31+0300

фсб

украина

россия

диверсанты

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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Четырех украинских диверсантов уничтожили в Брянской области, сообщили в ФСБ России.На месте боестолкновения, помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации, обнаружили FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой.

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