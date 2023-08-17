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Абхазия попала в тройку самых бронируемых направлений отдыха в бархатный сезон
Абхазия попала в тройку самых бронируемых направлений отдыха в бархатный сезон
Российские туроператоры назвали самые бронируемые курорты на внутреннем рынке в бархатный сезон. 17.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-17T14:00+0300
2023-08-17T14:00+0300
2023-08-17T14:29+0300
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СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Абхазия попала в тройку самых бронируемых направлений отдыха в бархатный сезон, сообщил Вестник АТОР.На первом месте, по данным операторов, Сочи. Вторую и третью позиции делят Анапа и Абхазия.При этом эксперты отмечают, что туры в республику на осень дешевле, чем в летний пик сезона, на 15-50% в зависимости от месяца и объекта размещения.В сентябре в самых востребованных отелях как в Сочи, Анапе, так и в Абхазии загрузка будет приближаться к 100%.По мнению участников туррынка, резкий рост курса валют вряд ли станет стимулом для туристов изменить планы и переориентироваться с зарубежных на внутренние курорты. Основными бенефициарами станут Сочи и Абхазия из-за более продолжительного бархатного сезона и наличия авиасообщения.
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абхазия, отдых, отдых в абхазии, туристы
абхазия, отдых, отдых в абхазии, туристы
Абхазия попала в тройку самых бронируемых направлений отдыха в бархатный сезон
14:00 17.08.2023 (обновлено: 14:29 17.08.2023)
Российские туроператоры назвали самые бронируемые курорты на внутреннем рынке в бархатный сезон.
СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Абхазия попала в тройку самых бронируемых направлений отдыха в бархатный сезон, сообщил Вестник АТОР.
На первом месте, по данным операторов, Сочи. Вторую и третью позиции делят Анапа и Абхазия.
Рост бронирований отдыха в бархатный сезон составил 35%, по данным туроператора АЛЕАН. Большинство бронирований приходится на заезды в Гагру, Сухум и Пицунду.
При этом эксперты отмечают, что туры в республику на осень дешевле, чем в летний пик сезона, на 15-50% в зависимости от месяца и объекта размещения.
В сентябре в самых востребованных отелях как в Сочи, Анапе, так и в Абхазии загрузка будет приближаться к 100%.
По мнению участников туррынка, резкий рост курса валют вряд ли станет стимулом для туристов изменить планы и переориентироваться с зарубежных на внутренние курорты. Основными бенефициарами станут Сочи и Абхазия из-за более продолжительного бархатного сезона и наличия авиасообщения.