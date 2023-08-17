https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/abkhaziya-popala-v-troyku-samykh-broniruemykh-napravleniy-otdykha-v-barkhatnyy-sezon-1047547879.html

Абхазия попала в тройку самых бронируемых направлений отдыха в бархатный сезон

Абхазия попала в тройку самых бронируемых направлений отдыха в бархатный сезон

Российские туроператоры назвали самые бронируемые курорты на внутреннем рынке в бархатный сезон. 17.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-17T14:00+0300

2023-08-17T14:00+0300

2023-08-17T14:29+0300

абхазия

в абхазии

отдых

отдых в абхазии

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0b/1040870848_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_3d1be696deb53068bb273cea8e4b63e2.jpg

СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Абхазия попала в тройку самых бронируемых направлений отдыха в бархатный сезон, сообщил Вестник АТОР.На первом месте, по данным операторов, Сочи. Вторую и третью позиции делят Анапа и Абхазия.При этом эксперты отмечают, что туры в республику на осень дешевле, чем в летний пик сезона, на 15-50% в зависимости от месяца и объекта размещения.В сентябре в самых востребованных отелях как в Сочи, Анапе, так и в Абхазии загрузка будет приближаться к 100%.По мнению участников туррынка, резкий рост курса валют вряд ли станет стимулом для туристов изменить планы и переориентироваться с зарубежных на внутренние курорты. Основными бенефициарами станут Сочи и Абхазия из-за более продолжительного бархатного сезона и наличия авиасообщения.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, отдых, отдых в абхазии, туристы