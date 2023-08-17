https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/abkhazskie-tamozhenniki-presekli-kontrabandu-600-pachek-sigaret-1047538582.html
Абхазские таможенники пресекли контрабанду 600 пачек сигарет
Абхазские таможенники пресекли контрабанду 600 пачек сигарет
Материалы по административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета. 17.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-17T11:00+0300
2023-08-17T11:00+0300
2023-08-17T12:11+0300
в абхазии
таможня
контрабанда
сигареты
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/11/1047537538_11:0:996:554_1920x0_80_0_0_a9c2930637b2d5c4322c9d337563e5a7.jpg
СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Абхазские таможенники пресекли контрабанду сигарет, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.В багажном отделении обнаружили и изъяли незадекларированный товар. Ранее Краснодарская таможня сообщала, что с января по июнь 2023 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу возбуждено 462 дела, изъято более 40 тысяч пачек сигарет ориентировочной стоимостью пять миллионов рублей.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/11/1047537538_134:0:873:554_1920x0_80_0_0_0a01f27d3c24c3fb2b6c207a37549db8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
таможня, контрабанда, сигареты, абхазия
таможня, контрабанда, сигареты, абхазия
Абхазские таможенники пресекли контрабанду 600 пачек сигарет
11:00 17.08.2023 (обновлено: 12:11 17.08.2023)
Материалы по административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета.
СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Абхазские таможенники пресекли контрабанду сигарет, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
Россиянин пытался вывезти из Абхазии 600 пачек сигарет. Его машину досмотрели на таможенном посту "Псоу" на автомобильном направлении "экспорт".
В багажном отделении обнаружили и изъяли незадекларированный товар.
Ранее Краснодарская таможня сообщала, что с января по июнь 2023 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу возбуждено 462 дела, изъято более 40 тысяч пачек сигарет ориентировочной стоимостью пять миллионов рублей.