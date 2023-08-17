https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/abkhazskie-tamozhenniki-presekli-kontrabandu-600-pachek-sigaret-1047538582.html

Абхазские таможенники пресекли контрабанду 600 пачек сигарет

Абхазские таможенники пресекли контрабанду 600 пачек сигарет

Материалы по административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета. 17.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-17T11:00+0300

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в абхазии

таможня

контрабанда

сигареты

абхазия

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СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Абхазские таможенники пресекли контрабанду сигарет, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.В багажном отделении обнаружили и изъяли незадекларированный товар. Ранее Краснодарская таможня сообщала, что с января по июнь 2023 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу возбуждено 462 дела, изъято более 40 тысяч пачек сигарет ориентировочной стоимостью пять миллионов рублей.

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таможня, контрабанда, сигареты, абхазия