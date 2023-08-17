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Ардзинба: Грузия пытается блокировать диалог Абхазии с международными партнерами
Ардзинба: Грузия пытается блокировать диалог Абхазии с международными партнерами
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба проведет встречи с населением в районах республики в поддержку России и СВО. 17.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-17T15:55+0300
2023-08-17T15:55+0300
2023-08-17T15:55+0300
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СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Грузия, пользуясь поддержкой США, пытается заблокировать диалог Абхазии с международными партнерами, они считают республику оккупированной территорией и транслируют этот образ на мировой арене, заявил глава МИД Инал Ардзинба.Он отметил, что Абхазия активно развивает диалог со странами постсоветского пространства, Республикой Беларусь, со странами Ближнего Востока, Сирией, ОАЭ, странами Африки и Латинский Америки.Министр напомнил, что 8 августа 2008 года – день, который в истории самой Грузии навсегда останется позорным. "Ровно 15 лет назад в августе Михаил Саакашвили предположил, что он может победить Россию. Спустя 15 лет он оказался у себя на Родине в тюрьме, да еще и под присмотром психиатров. Сегодня еще одна жертва русофобии бросила вызов России – Зеленский", - добавил глава МИД.В преддверии 15-летия признания Россией независимости Абхазии, МИД проведет встречи с населением в районах республики. Главная цель – рассказать о результатах работы, международной повестке, актуальных аспектах абхазо-российских отношений и растущих амбициях Грузии. В рамках встреч, по словам Ардзинба, особое внимание уделят обсуждению механизмов, способных обеспечить новое качество отношений между Абхазией и Россией.
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инал ардзинба, мид абхазии, абхазия, россия, политика, грузия
инал ардзинба, мид абхазии, абхазия, россия, политика, грузия
Ардзинба: Грузия пытается блокировать диалог Абхазии с международными партнерами
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба проведет встречи с населением в районах республики в поддержку России и СВО.
СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Грузия, пользуясь поддержкой США, пытается заблокировать диалог Абхазии с международными партнерами, они считают республику оккупированной территорией и транслируют этот образ на мировой арене, заявил глава МИД Инал Ардзинба.
"Мы им отвечаем – мы родились свободными и будем свободными. Наше тысячелетняя государственность будет продолжена", – подчеркнул министр.
Он отметил, что Абхазия активно развивает диалог со странами постсоветского пространства, Республикой Беларусь, со странами Ближнего Востока, Сирией, ОАЭ, странами Африки и Латинский Америки.
Министр напомнил, что 8 августа 2008 года – день, который в истории самой Грузии навсегда останется позорным.
"Ровно 15 лет назад в августе Михаил Саакашвили предположил, что он может победить Россию. Спустя 15 лет он оказался у себя на Родине в тюрьме, да еще и под присмотром психиатров. Сегодня еще одна жертва русофобии бросила вызов России – Зеленский", - добавил глава МИД.
В преддверии 15-летия признания Россией независимости Абхазии, МИД проведет встречи с населением в районах республики. Главная цель – рассказать о результатах работы, международной повестке, актуальных аспектах абхазо-российских отношений и растущих амбициях Грузии.
В рамках встреч, по словам Ардзинба, особое внимание уделят обсуждению механизмов, способных обеспечить новое качество отношений между Абхазией и Россией.