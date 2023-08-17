https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/granitsu-rossii-i-abkhazii-s-nachala-tursezona-peresekli-okolo-pyati-millionov-chelovek-1047559946.html

Границу России и Абхазии с начала турсезона пересекли около пяти миллионов человек

Границу России и Абхазии с начала турсезона пересекли около пяти миллионов человек

Пропускная способность погранпункта на границе Абхазии и России в августе была превышена более чем в семь раз. 17.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Российско-абхазскую границу с начала турсезона, 1 мая 2023 года, в обоих направлениях пересекли пять миллионов человек и более 800 тысяч транспортных средств, в том числе 30 тысяч экскурсионных автобусов, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.Таможенные операции и таможенный контроль осуществляются круглосуточно в усиленном режиме. В обе стороны функционируют 27 полос движения, в том числе дополнительная полоса движения для экскурсионных автобусов.

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