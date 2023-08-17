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Границу России и Абхазии с начала турсезона пересекли около пяти миллионов человек
Границу России и Абхазии с начала турсезона пересекли около пяти миллионов человек
Пропускная способность погранпункта на границе Абхазии и России в августе была превышена более чем в семь раз. 17.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-17T18:35+0300
2023-08-17T18:35+0300
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СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Российско-абхазскую границу с начала турсезона, 1 мая 2023 года, в обоих направлениях пересекли пять миллионов человек и более 800 тысяч транспортных средств, в том числе 30 тысяч экскурсионных автобусов, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.Таможенные операции и таможенный контроль осуществляются круглосуточно в усиленном режиме. В обе стороны функционируют 27 полос движения, в том числе дополнительная полоса движения для экскурсионных автобусов.
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россия, абхазия, государственная граница
Границу России и Абхазии с начала турсезона пересекли около пяти миллионов человек
18:35 17.08.2023 (обновлено: 18:54 17.08.2023)
Пропускная способность погранпункта на границе Абхазии и России в августе была превышена более чем в семь раз.
СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Российско-абхазскую границу с начала турсезона, 1 мая 2023 года, в обоих направлениях пересекли пять миллионов человек и более 800 тысяч транспортных средств, в том числе 30 тысяч экскурсионных автобусов, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.
"ФТС России отмечает рост транспортного и пассажирского трафика на границе с Абхазией. С начала августа, в пик летнего курортного сезона, пропускная способность многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Адлер превышена по сравнению с проектной мощностью более чем в семь раз: в сутки границу пересекает свыше 10 тысяч единиц транспорта в обе стороны при пропускной способности в 1,5 тысячи", - говорится в сообщении.
Таможенные операции и таможенный контроль осуществляются круглосуточно в усиленном режиме. В обе стороны функционируют 27 полос движения, в том числе дополнительная полоса движения для экскурсионных автобусов.