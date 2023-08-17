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Гражданин и начальник: Трапш о безопасности на дорогах Абхазии
Гражданин и начальник: Трапш о безопасности на дорогах Абхазии
Начальник ГАИ Абхазии Валентин Трапш в интервью радио Sputnik рассказал, как можно улучшить ситуацию на автодорогах. 17.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-17T15:06+0300
2023-08-17T15:06+0300
2023-08-17T15:41+0300
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Гражданин и начальник: Трапш о безопасности на дорогах Абхазии
Гражданин и начальник: Трапш о безопасности на дорогах Абхазии
За десять дней августа а десяти автокатастрофах, произошедших на дорогах Абхазии, погибли пять человек, сообщил министр внутренних дел республики Роберт Киут. Его видеообращение опубликовала пресс-служба ведомства. О ситуации на дорогах в интервью радио Sputnik рассказал начальник Управления госавтоинспекции МВД Абхазии Валентин Трапш. В курортный сезон на дорогах Абхазии кратно увеличивается количество транспорта как гостей республики, так и местных автовладельцев. Летом сотрудники ГАИ переведены на усиленный режим работы, как и все МВД, отметил Трапш. Одна из причин ДТП – управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. "Наркотики совершенствуются, определить их присутствие в крови становится сложнее. Но в ближайшем будущем в МВД должен быть запущен хромотограф, который будет определять все, вплоть до того, с какого региона наркотик будет к нам поступать", – сообщил Трапш. Вторая причина ДТП – несоблюдение скоростного режима. "За семь месяцев текущего года было выявлено 3541 нарушение в этой области, что больше на 427, чем за аналогичный период прошлого года. Мы закон ужесточили, но выявили тоже больше. Я бы не сказал, что до нашего населения сразу дошло, что мера начала работать. Мы должны еще больше ужесточить меры. И нужно работать совместно с Минздравом, чтобы это все выявлять", – считает глава ГАИ.Подробности слушайте в подкасте.
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Гражданин и начальник: Трапш о безопасности на дорогах Абхазии
15:06 17.08.2023 (обновлено: 15:41 17.08.2023)
Начальник ГАИ Абхазии Валентин Трапш в интервью радио Sputnik рассказал, как можно улучшить ситуацию на автодорогах.
За десять дней августа а десяти автокатастрофах, произошедших на дорогах Абхазии, погибли пять человек, сообщил министр внутренних дел республики Роберт Киут. Его видеообращение опубликовала пресс-служба ведомства. О ситуации на дорогах в интервью радио Sputnik рассказал начальник Управления госавтоинспекции МВД Абхазии Валентин Трапш.
В курортный сезон на дорогах Абхазии кратно увеличивается количество транспорта как гостей республики, так и местных автовладельцев. Летом сотрудники ГАИ переведены на усиленный режим работы, как и все МВД, отметил Трапш.
Одна из причин ДТП – управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
"Наркотики совершенствуются, определить их присутствие в крови становится сложнее. Но в ближайшем будущем в МВД должен быть запущен хромотограф, который будет определять все, вплоть до того, с какого региона наркотик будет к нам поступать", – сообщил Трапш.
Вторая причина ДТП – несоблюдение скоростного режима.
"За семь месяцев текущего года было выявлено 3541 нарушение в этой области, что больше на 427, чем за аналогичный период прошлого года. Мы закон ужесточили, но выявили тоже больше. Я бы не сказал, что до нашего населения сразу дошло, что мера начала работать. Мы должны еще больше ужесточить меры. И нужно работать совместно с Минздравом, чтобы это все выявлять", – считает глава ГАИ.
Подробности слушайте в подкасте
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