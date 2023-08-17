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Итоги полугодия: как исполняется республиканский бюджет Абхазии

Итоги полугодия: как исполняется республиканский бюджет Абхазии

В интервью радио Sputnik замминистра финансов, начальник Управления казначейства Министерства финансов Абхазии Саид Губаз рассказал об исполнении... 17.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-17T14:40+0300

2023-08-17T14:40+0300

2023-08-17T14:57+0300

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По его словам, доходная часть республиканского бюджета Абхазии за шесть месяцев 2023 года составила 4 миллиарда 680 миллионов рублей при годовом плане 10 миллиардов 338 миллионов рублей. Как объяснил Губаз, доля собственных доходов в плане на 2023 год – 4 миллиарда 781 миллион рублей, из них исполнено уже 2 миллиарда 276 миллионов рублей. Исполнение расходной части бюджета при годовом плане 12 миллиардов 89 миллионов рублей составило 4 миллиарда 583 миллиона, отметил Губаз.

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