https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/markedonov-o-soyuznikakh-rossii-nado-ispolzovat-abkhaziyu-kak-vitrinu--1047525132.html
Маркедонов о союзниках России: надо использовать Абхазию как витрину
Маркедонов о союзниках России: надо использовать Абхазию как витрину
Ведущий научный сотрудник Института международных исследований, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов в интервью радио Sputnik... 17.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-17T13:15+0300
2023-08-17T13:15+0300
2023-08-17T13:38+0300
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18 и 19 августа в Абхазском госуниверситете пройдет международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией". Разные аспекты взаимодействия Абхазии и России обсудят на форуме абхазские и российские эксперты, ученые, специалисты в области коммуникаций, международной политики. Как развиваются отношения между странами со дня признания независимости, какими должны стать в будущем? Своим мнением в интервью радио Sputnik поделился ведущий научный сотрудник Института международных исследований, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов. Он подчеркнул, что в Абхазии грузинская доминанта, которая была до 2008 года, уходит в сторону. "В Абхазии воспринимают конфликт как важную часть истории идентичности. Но то, что было в прошлом. Надо смотреть в будущее. И здесь уже российский фактор, российская доминанта выходит на первый план. Но надо честно признать, что возникают и проблемы в наших отношениях. Эти проблемы важно обозначить. Фокусироваться на них нельзя, но и впадать в крайность "дипломатии тостов" тоже нельзя. Потому что по "дипломатии тостов" мы многие вещи иногда пропускали. Пропускали и на Украине, пропускали и в Белоруссии, и в Армении, и в Центральной Азии... То, что в России кажется незаметным, едва видимым, для Абхазии крайне важно. Для Абхазии крайне важны вопросы имущества и так далее. Абхазский народ малочисленный, его выживание волнует людей. Во многом конфликт с Грузией был связан именно с этим – как малочисленному народу, сохранив свои традиции, свою идентичность, выжить", –сказал Сергей Маркедонов. Эксперт считает, что российской стороне нужно меньше говорить в стиле "куда вы денетесь? вы от нас зависите", а абхазской стороне нужно избегать иждивенческих настроений. Он считает, что за 15 лет не вполне удалось реализовать идею развития и новую повестку дня. Для Абхазии важны успешные, важные проекты. "Если говорить о том, что Россия пытается предлагать миру некие проекты и привлекать союзников, то надо использовать Абхазию как витрину – народ, который сделал ставку на Россию, приобрел, а не потерял. Тогда будет легче говорить с представителями юго-восточной Азии, Африки и другими, когда мы можем показывать результат", – считает политолог. Маркедонов рассказал и о том, каких положительных моментов удалось достичь в Абхазии после признания. "Весьма положительный момент в Абхазии – общественная активность. Иногда она бьет через край, мы хватаемся за голову, говорим, что власть неустойчивая, но у медали всегда две стороны, надо видеть и позитивную сторону – люди неравнодушны, за свою республику готовы бороться. Надо понять, что помимо военного формата, борьба может быть и на гражданской площадке", – отметил Маркедонов. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Маркедонов о союзниках России: надо использовать Абхазию как витрину
13:15 17.08.2023 (обновлено: 13:38 17.08.2023)
Ведущий научный сотрудник Института международных исследований, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов в интервью радио Sputnik рассказал о перспективах российско-абхазских отношений.
18 и 19 августа в Абхазском госуниверситете пройдет международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией". Разные аспекты взаимодействия Абхазии и России обсудят на форуме абхазские и российские эксперты, ученые, специалисты в области коммуникаций, международной политики. Как развиваются отношения между странами со дня признания независимости, какими должны стать в будущем? Своим мнением в интервью радио Sputnik поделился ведущий научный сотрудник Института международных исследований, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов.
"Признание Абхазии и Южной Осетии – событие очень важное. В 2008 году беловежские принципы организации дизайна постсоветского пространства были изменены. Строгое деление новых независимых государств по границам, которые были образованы между советскими республиками, перестало существовать. Впервые именно тогда. Дальше мы увидели эти изменения в Крыму, в Донбассе и так далее. Все это показало один важный принципиальный момент – то, что большую роль сыграли проблемы национального самоопределения, национального строительства в государствах, возникших на обломках СССР. И эти проблемы приводили к конфликтам, нерешенным вопросам. Отсюда и возникал запрос на то, что дизайн, который появился в 1991 году не вполне соответствует реальности", – отметил Маркедонов.
Он подчеркнул, что в Абхазии грузинская доминанта, которая была до 2008 года, уходит в сторону.
"В Абхазии воспринимают конфликт как важную часть истории идентичности. Но то, что было в прошлом. Надо смотреть в будущее. И здесь уже российский фактор, российская доминанта выходит на первый план. Но надо честно признать, что возникают и проблемы в наших отношениях. Эти проблемы важно обозначить. Фокусироваться на них нельзя, но и впадать в крайность "дипломатии тостов" тоже нельзя. Потому что по "дипломатии тостов" мы многие вещи иногда пропускали. Пропускали и на Украине, пропускали и в Белоруссии, и в Армении, и в Центральной Азии... То, что в России кажется незаметным, едва видимым, для Абхазии крайне важно. Для Абхазии крайне важны вопросы имущества и так далее. Абхазский народ малочисленный, его выживание волнует людей. Во многом конфликт с Грузией был связан именно с этим – как малочисленному народу, сохранив свои традиции, свою идентичность, выжить", –сказал Сергей Маркедонов.
Эксперт считает, что российской стороне нужно меньше говорить в стиле "куда вы денетесь? вы от нас зависите", а абхазской стороне нужно избегать иждивенческих настроений.
"Ключевым вопросом должно стать развитие. Апеллировать, что была война, но она была 30 лет назад. Она была страшная, катастрофическая, масштаб потерь в большой России не так виден, как в маленькой Абхазии, особенно в 19 веке пережившей большую демографическую катастрофу. Но говорить только о прошлом нельзя! Надо говорить о будущем, абхазской стороне нужно искать собственные источники, а России помогать с этими источниками малому народу, который сделал свой выбор в пользу России", – подчеркнул Маркедонов.
Он считает, что за 15 лет не вполне удалось реализовать идею развития и новую повестку дня. Для Абхазии важны успешные, важные проекты.
"Если говорить о том, что Россия пытается предлагать миру некие проекты и привлекать союзников, то надо использовать Абхазию как витрину – народ, который сделал ставку на Россию, приобрел, а не потерял. Тогда будет легче говорить с представителями юго-восточной Азии, Африки и другими, когда мы можем показывать результат", – считает политолог.
Маркедонов рассказал и о том, каких положительных моментов удалось достичь в Абхазии после признания.
"Весьма положительный момент в Абхазии – общественная активность. Иногда она бьет через край, мы хватаемся за голову, говорим, что власть неустойчивая, но у медали всегда две стороны, надо видеть и позитивную сторону – люди неравнодушны, за свою республику готовы бороться. Надо понять, что помимо военного формата, борьба может быть и на гражданской площадке", – отметил Маркедонов.
Подробности слушайте в аудиофайле
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