https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/markedonov-o-soyuznikakh-rossii-nado-ispolzovat-abkhaziyu-kak-vitrinu--1047525132.html

Маркедонов о союзниках России: надо использовать Абхазию как витрину

Маркедонов о союзниках России: надо использовать Абхазию как витрину

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов в интервью радио Sputnik... 17.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-17T13:15+0300

2023-08-17T13:15+0300

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Маркедонов Маркедонов

18 и 19 августа в Абхазском госуниверситете пройдет международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией". Разные аспекты взаимодействия Абхазии и России обсудят на форуме абхазские и российские эксперты, ученые, специалисты в области коммуникаций, международной политики. Как развиваются отношения между странами со дня признания независимости, какими должны стать в будущем? Своим мнением в интервью радио Sputnik поделился ведущий научный сотрудник Института международных исследований, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов. Он подчеркнул, что в Абхазии грузинская доминанта, которая была до 2008 года, уходит в сторону. "В Абхазии воспринимают конфликт как важную часть истории идентичности. Но то, что было в прошлом. Надо смотреть в будущее. И здесь уже российский фактор, российская доминанта выходит на первый план. Но надо честно признать, что возникают и проблемы в наших отношениях. Эти проблемы важно обозначить. Фокусироваться на них нельзя, но и впадать в крайность "дипломатии тостов" тоже нельзя. Потому что по "дипломатии тостов" мы многие вещи иногда пропускали. Пропускали и на Украине, пропускали и в Белоруссии, и в Армении, и в Центральной Азии... То, что в России кажется незаметным, едва видимым, для Абхазии крайне важно. Для Абхазии крайне важны вопросы имущества и так далее. Абхазский народ малочисленный, его выживание волнует людей. Во многом конфликт с Грузией был связан именно с этим – как малочисленному народу, сохранив свои традиции, свою идентичность, выжить", –сказал Сергей Маркедонов. Эксперт считает, что российской стороне нужно меньше говорить в стиле "куда вы денетесь? вы от нас зависите", а абхазской стороне нужно избегать иждивенческих настроений. Он считает, что за 15 лет не вполне удалось реализовать идею развития и новую повестку дня. Для Абхазии важны успешные, важные проекты. "Если говорить о том, что Россия пытается предлагать миру некие проекты и привлекать союзников, то надо использовать Абхазию как витрину – народ, который сделал ставку на Россию, приобрел, а не потерял. Тогда будет легче говорить с представителями юго-восточной Азии, Африки и другими, когда мы можем показывать результат", – считает политолог. Маркедонов рассказал и о том, каких положительных моментов удалось достичь в Абхазии после признания. "Весьма положительный момент в Абхазии – общественная активность. Иногда она бьет через край, мы хватаемся за голову, говорим, что власть неустойчивая, но у медали всегда две стороны, надо видеть и позитивную сторону – люди неравнодушны, за свою республику готовы бороться. Надо понять, что помимо военного формата, борьба может быть и на гражданской площадке", – отметил Маркедонов. Подробности слушайте в аудиофайле.

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