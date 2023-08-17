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Минфин Абхазии рассказал об исполнении республиканского бюджета за полгода 2023 года

Минфин Абхазии рассказал об исполнении республиканского бюджета за полгода 2023 года

Годовой план по доходной части республиканского бюджета на 2023 год, по данным начальника Управления казначейства, составляет 10 миллиардов 338 миллионов... 17.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-17T09:35+0300

2023-08-17T09:35+0300

2023-08-17T10:23+0300

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СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Доходная часть республиканского бюджета Абхазии за шесть месяцев 2023 года составила 4 миллиарда 680 миллионов рублей при годовом плане 10 миллиардов 338 миллионов рублей, рассказал в интервью радио Sputnik замминистра финансов, начальник Управления казначейства Минфина Абхазии Саид Губаз.Как объяснил Губаз, доля собственных доходов в плане на 2023 год – 4 миллиарда 781 миллион рублей, из них исполнено уже 2 миллиарда 276 миллионов рублей.Исполнение расходной части бюджета при годовом плане в 12 миллиардов 89 миллионов рублей составило 4 миллиарда 583 миллиона, отметил Губаз. По его словам, расходная часть выполнялась "равномерно, стабильно, без задержек по оплате".По словам замминистра, Управление казначейства за шесть месяцев забраковало более миллиарда платежей, которые были сделаны с нарушениями финансовой дисциплины, требования в части оформления документа, целевого расходования платежей. Губаз подчеркнул, что одна из главных целей Управления – повышение эффективности и экономности использования бюджетных средств.

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