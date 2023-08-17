https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/minturizma-o-situatsii-v-yupsharskom-kanone-riskovat-zhiznyami-grazhdan-nedopustimo--1047559048.html

Минтуризма о ситуации в Юпшарском каньоне: рисковать жизнями граждан недопустимо

Минтуризма о ситуации в Юпшарском каньоне: рисковать жизнями граждан недопустимо

17 августа работники Юпшарского каньона провели акцию против запрета делать остановки в этом популярном у туристов месте. 17.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУУХМ, 17 авг – Sputnik. Рисковать жизнями и здоровьем граждан недопустимо, заявил глава ведомства Теймураз Хишба, комментируя ситуацию в Юпшарском каньоне. Утром 17 августа в каньоне провели акцию люди, предоставляющие экскурсионные услуги на пути следования туристов в Рицинский парк. Участники акции временно заблокировали дорогу. На место выехал министр туризма. Он встретился с протестующими. Предприниматели отмечают, что из-за запрета у их торговых точек не будут останавливаться туристы. Им предложили переместиться в другое место. Однако, по словам людей, это займет много времени, и бизнес понесет ущерб.Хишба подчеркнул, что приказ не будет отменен. Министр подчеркнул, что безопасность граждан и гостей республики – приоритет в работе Минтуризма. Он напомнил о несчастном случае, который произошел в июне, тогда из-за камнепада погиб турист, пострадала девушка. В августе камнепад также обрушился на маршрутку, но никто не пострадал. Содействие в исполнении приказа окажет МВД республики, с руководством которого уже проведены переговоры.

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