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Минтуризма о ситуации в Юпшарском каньоне: рисковать жизнями граждан недопустимо
Минтуризма о ситуации в Юпшарском каньоне: рисковать жизнями граждан недопустимо
17 августа работники Юпшарского каньона провели акцию против запрета делать остановки в этом популярном у туристов месте. 17.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-17T17:15+0300
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СУУХМ, 17 авг – Sputnik. Рисковать жизнями и здоровьем граждан недопустимо, заявил глава ведомства Теймураз Хишба, комментируя ситуацию в Юпшарском каньоне. Утром 17 августа в каньоне провели акцию люди, предоставляющие экскурсионные услуги на пути следования туристов в Рицинский парк. Участники акции временно заблокировали дорогу. На место выехал министр туризма. Он встретился с протестующими. Предприниматели отмечают, что из-за запрета у их торговых точек не будут останавливаться туристы. Им предложили переместиться в другое место. Однако, по словам людей, это займет много времени, и бизнес понесет ущерб.Хишба подчеркнул, что приказ не будет отменен. Министр подчеркнул, что безопасность граждан и гостей республики – приоритет в работе Минтуризма. Он напомнил о несчастном случае, который произошел в июне, тогда из-за камнепада погиб турист, пострадала девушка. В августе камнепад также обрушился на маршрутку, но никто не пострадал. Содействие в исполнении приказа окажет МВД республики, с руководством которого уже проведены переговоры.
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Минтуризма о ситуации в Юпшарском каньоне: рисковать жизнями граждан недопустимо
17:15 17.08.2023 (обновлено: 17:36 17.08.2023)
17 августа работники Юпшарского каньона провели акцию против запрета делать остановки в этом популярном у туристов месте.
СУУХМ, 17 авг – Sputnik. Рисковать жизнями и здоровьем граждан недопустимо, заявил глава ведомства Теймураз Хишба, комментируя ситуацию в Юпшарском каньоне.
Утром 17 августа в каньоне провели акцию люди, предоставляющие экскурсионные услуги на пути следования туристов в Рицинский парк. Участники акции временно заблокировали дорогу.
На место выехал министр туризма. Он встретился с протестующими. Предприниматели отмечают, что из-за запрета у их торговых точек не будут останавливаться туристы. Им предложили переместиться в другое место. Однако, по словам людей, это займет много времени, и бизнес понесет ущерб.
Хишба подчеркнул, что приказ не будет отменен.
"Минтуризма Абхазии понимает обеспокоенность граждан, занимающихся коммерческой деятельностью в Юпшарском каньоне, но рисковать жизнями и здоровьем граждан недопустимо", – говорится в заявлении.
Министр подчеркнул, что безопасность граждан и гостей республики – приоритет в работе Минтуризма.
Он напомнил о несчастном случае, который произошел в июне, тогда из-за камнепада погиб турист, пострадала девушка. В августе камнепад также обрушился на маршрутку, но никто не пострадал.
Содействие в исполнении приказа окажет МВД республики, с руководством которого уже проведены переговоры.