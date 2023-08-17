https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/nayden-podrostok-iz-saratova-poteryavshiysya-u-kanona-khashupse-1047534992.html

Найден подросток из Саратова, потерявшийся у каньона Хашупсе

Найден подросток из Саратова, потерявшийся у каньона Хашупсе

Семнадцатилетний Кирилл Долбилов пропал в районе каньона Хашупсе 15 августа. 17.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии нашли Кирилла Долбилова из Саратова, который потерялся 15 августа у каньона Хашупсе, сообщили "Апсныпресс" в ведомстве.Его обнаружили к утру четверга в каньоне с помощью тепловизоров.Семнадцатилетний Кирилл Долбилов из Саратова отдыхал в Абхазии вместе с родителями. 15 августа стало известно, что он пропал в районе каньона Хашупсе. В поисках подростка были задействованы сотрудники пожарно-спасательного отряда Гагры и милиция.

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