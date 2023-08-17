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Найден подросток из Саратова, потерявшийся у каньона Хашупсе
Найден подросток из Саратова, потерявшийся у каньона Хашупсе
Семнадцатилетний Кирилл Долбилов пропал в районе каньона Хашупсе 15 августа. 17.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-17T08:55+0300
2023-08-17T08:55+0300
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СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии нашли Кирилла Долбилова из Саратова, который потерялся 15 августа у каньона Хашупсе, сообщили "Апсныпресс" в ведомстве.Его обнаружили к утру четверга в каньоне с помощью тепловизоров.Семнадцатилетний Кирилл Долбилов из Саратова отдыхал в Абхазии вместе с родителями. 15 августа стало известно, что он пропал в районе каньона Хашупсе. В поисках подростка были задействованы сотрудники пожарно-спасательного отряда Гагры и милиция.
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мчс абхазии, абхазия, гагрский район
Найден подросток из Саратова, потерявшийся у каньона Хашупсе
08:55 17.08.2023 (обновлено: 10:24 17.08.2023)
Семнадцатилетний Кирилл Долбилов пропал в районе каньона Хашупсе 15 августа.
СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии нашли Кирилла Долбилова из Саратова, который потерялся 15 августа у каньона Хашупсе, сообщили "Апсныпресс" в ведомстве.
Его обнаружили к утру четверга в каньоне с помощью тепловизоров.
"Мальчик жив. Есть небольшие ссадины и ушибы. Он направлен в больницу для осмотра. Мама мальчика оповещена", – добавили в МЧС.
Семнадцатилетний Кирилл Долбилов из Саратова отдыхал в Абхазии вместе с родителями. 15 августа стало известно, что он пропал в районе каньона Хашупсе. В поисках подростка были задействованы сотрудники пожарно-спасательного отряда Гагры и милиция.