https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/podozrevaemogo-v-prichastnosti-k-vzryvu-v-makhachkale-dostavili-v-moskvu-1047547354.html

Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале доставили в Москву

Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале доставили в Москву

Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей. 17.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-17T12:40+0300

2023-08-17T12:40+0300

2023-08-17T12:58+0300

махачкала

дагестан

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/11/1047546374_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_819717f10141e02e0c3cd004cd449a2e.jpg

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Подозреваемый в причастности к взрыву в Махачкале доставлен в Москву, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Погибли 35 человек.

махачкала

дагестан

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

махачкала, дагестан, россия, происшествия