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https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/podozrevaemogo-v-prichastnosti-k-vzryvu-v-makhachkale-dostavili-v-moskvu-1047547354.html
Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале доставили в Москву
Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале доставили в Москву
Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей. 17.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-17T12:40+0300
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СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Подозреваемый в причастности к взрыву в Махачкале доставлен в Москву, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Погибли 35 человек.
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махачкала, дагестан, россия, происшествия
махачкала, дагестан, россия, происшествия

Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале доставили в Москву

12:40 17.08.2023 (обновлено: 12:58 17.08.2023)
© Sputnik РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале
Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале - Sputnik Абхазия, 1920, 17.08.2023
© Sputnik РИА Новости
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Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Подозреваемый в причастности к взрыву в Махачкале доставлен в Москву, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Басманный районный суд рассмотрит избрание меры пресечения для него.
14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Погибли 35 человек.
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