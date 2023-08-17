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Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале доставили в Москву
Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале доставили в Москву
Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей. 17.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-17T12:40+0300
2023-08-17T12:40+0300
2023-08-17T12:58+0300
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происшествия
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СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Подозреваемый в причастности к взрыву в Махачкале доставлен в Москву, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Погибли 35 человек.
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махачкала, дагестан, россия, происшествия
махачкала, дагестан, россия, происшествия
Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале доставили в Москву
12:40 17.08.2023 (обновлено: 12:58 17.08.2023)
Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
СУХУМ, 17 авг - Sputnik
. Подозреваемый в причастности к взрыву в Махачкале доставлен в Москву, сообщил РИА Новости
источник в правоохранительных органах.
Басманный районный суд рассмотрит избрание меры пресечения для него.
14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Погибли 35 человек.