https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/posrednik-bagateliya-ob-adaptatsii-sootechestvennikov-iz-turtsii-iordanii-i-sirii-v-abkhazii--1047528565.html

Посредник: Багателия об адаптации соотечественников из Турции, Иордании и Сирии в Абхазии

Посредник: Багателия об адаптации соотечественников из Турции, Иордании и Сирии в Абхазии

Зампредседателя Госкомитета по репатриации Астамур Багателия в программе "Посредник" на радио Sputnik Абхазия. 17.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-17T11:40+0300

2023-08-17T11:40+0300

2023-08-17T11:40+0300

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Посредник: Багателия об адаптации соотечественников из Турции, Иордании и Сирии в Абхазии Посредник: Багателия об адаптации соотечественников из Турции, Иордании и Сирии в Абхазии

Основные направления работы Госкомитета Абхазии по репатриации, важные проекты и планы ведомства в программе "Посредник" обозначил зампредседателя Госкомитета Астамур Багателия. Он сообщил, что в этом году на строительство жилья для соотечественников в бюджете предусмотрено 80 миллионов рублей. В Гулрыпшском районе готовят к сдаче еще два многоквартирных дома. Подробнее о том, как проходит процесс адаптации этнических абхазов на своей исторической родине, слушайте в подкасте.

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