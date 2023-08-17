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Шамба рассказал о причинах войны в Абхазии и послевоенном развитии
Шамба рассказал о причинах войны в Абхазии и послевоенном развитии
Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба в интервью радио Sputnik рассказал о событиях, предшествовавших Отечественной войне, как Абхазии удалось... 17.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-17T10:15+0300
2023-08-17T10:15+0300
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По словам секретаря Совбеза Сергея Шамба, Абхазия всячески хотела избежать войны, однако обстоятельства сложились таким образом, что другого выхода не было.Он напомнил, что накануне войны Парламент Абхазии сделал обращение грузинской стороне, в котором предлагал в условиях изменившихся реалий установить новые равноправные взаимоотношения. Заканчивалось обращение словами "Мы надеемся, что протянутая наша рука не повиснет в воздухе". В ответ в Абхазию прислали танки.Отечественная война народа Абхазии длилась 13 месяцев и закончилась 30 сентября 1993 года победой Абхазии. В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики, нанесен невосполнимый ущерб науке, искусству и культуре. В ходе боевых действий погибли тысячи человек, многие до сих пор считаются пропавшими без вести.
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видео, мультимедиа, абхазия, овна, видео
видео, мультимедиа, абхазия, овна, видео
Шамба рассказал о причинах войны в Абхазии и послевоенном развитии
10:15 17.08.2023 (обновлено: 10:27 17.08.2023)
Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба в интервью радио Sputnik рассказал о событиях, предшествовавших Отечественной войне, как Абхазии удалось одержать победу, а также оценил развитие республики после признания независимости.
По словам секретаря Совбеза Сергея Шамба, Абхазия всячески хотела избежать войны, однако обстоятельства сложились таким образом, что другого выхода не было.
Он напомнил, что накануне войны Парламент Абхазии сделал обращение грузинской стороне, в котором предлагал в условиях изменившихся реалий установить новые равноправные взаимоотношения. Заканчивалось обращение словами "Мы надеемся, что протянутая наша рука не повиснет в воздухе". В ответ в Абхазию прислали танки.
Отечественная война народа Абхазии длилась 13 месяцев и закончилась 30 сентября 1993 года победой Абхазии. В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики, нанесен невосполнимый ущерб науке, искусству и культуре. В ходе боевых действий погибли тысячи человек, многие до сих пор считаются пропавшими без вести.