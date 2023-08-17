https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/shamba-rasskazal-o-prichinakh-voyny-v-abkhazii-i-poslevoennom-razvitii--1047534025.html

Шамба рассказал о причинах войны в Абхазии и послевоенном развитии

Шамба рассказал о причинах войны в Абхазии и послевоенном развитии

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба в интервью радио Sputnik рассказал о событиях, предшествовавших Отечественной войне, как Абхазии удалось... 17.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-17T10:15+0300

2023-08-17T10:15+0300

2023-08-17T10:27+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

абхазия

овна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/10/1047530324_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_aeb4312c2524fa9c207e40e2369ae51b.jpg

По словам секретаря Совбеза Сергея Шамба, Абхазия всячески хотела избежать войны, однако обстоятельства сложились таким образом, что другого выхода не было.Он напомнил, что накануне войны Парламент Абхазии сделал обращение грузинской стороне, в котором предлагал в условиях изменившихся реалий установить новые равноправные взаимоотношения. Заканчивалось обращение словами "Мы надеемся, что протянутая наша рука не повиснет в воздухе". В ответ в Абхазию прислали танки.Отечественная война народа Абхазии длилась 13 месяцев и закончилась 30 сентября 1993 года победой Абхазии. В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики, нанесен невосполнимый ущерб науке, искусству и культуре. В ходе боевых действий погибли тысячи человек, многие до сих пор считаются пропавшими без вести.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, абхазия, овна, видео